Погані новини для Росії, бо Україна зміцнюється, – Подоляк про епохальну зустріч у Рамштайні

Однією з вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України. Однак планам країни-агресорки, схоже, не вдасться здійснитися.

Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що попри агресію Кремля, Україна зміцнюється.

Важливо Переломний момент: чому зустріч 40 міністрів на авіабазі Рамштайн така важлива для України

Подоляк нагадав. що напередодні на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони 40 країн світу. Ця зустріч, за словами радника ОП, є епохальною.

Після вчорашньої зустрічі 40 міністрів оборони я маю погані новини для Росії. Потужність, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура озброєння – Україна зміцнюється,

– підкреслив Подоляк.

Що відомо про зустріч у Рамштайні

Вона відбулася 26 квітня і об'єднала представників понад 40 країн – це в основному країни Європи, а також з Близького Сходу, включаючи Ізраїль і навіть Африку. Також віртуально були присутні представники Південної Кореї та Японії.

Зустріч пройшла з ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна після його поїздки до Києва. Він зазначив, що всі союзники вірять в перемогу України.

Водночас глава Пентагону наголосив, що опір українців надихає світ. Від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 30 союзників та партнерів приєдналися до Штатів, аби допомогти Україні.

Чим зустріч на базі Рамштайн важлива для України: дивіться відео