Погані підготовка, планування й корупція: у британському Міноборони пояснили, чому Росія програє

Росіяни дуже сподівалися на швидке захоплення України. Вони не очікували шаленого спротиву та дещо переоцінили свої можливості, про які так "співала" їхня пропаганда.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес виступив у Національному музеї армії у Лондоні. Одна з головних тем його промови – підлий напад Росії на Україну.

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Проблеми росіян у війні з Україною

На думку Уоллеса, Путін хоче залякати росіян та увесь світ "триваючим меморіалом мілітаризму", фундамент якого – перемога у Другій світовій війні. Він вважає, що війна проти України ганьбить російських солдатів, які марширували Червоною площею на параді.

Британський міністр оборони підкреслив, що великий внесок у перемогу над Гітлером зробили мільйони людей, в тому числі й українців. Разом з тим Москва мовчить про страждання та смерті, які були з вини Сталіна та його генералів. Зараз Росія намагається зробити все, щоб приховати злочини як тодішніх, так і теперішніх керівників за широкими стінами Кремля.

Як і тоді, російською армією керують страх та підступність, каральні загони позаду рядів солдатів нікуди не поділися. Уоллес наголосив: російські офіцери не служать для своїх солдатів, а намагаються лише виконати забаганки тих, хто віддає накази, тому про мобільні крематорії служать не лише для спроб окупантів приховати свої злочини, а й для приховання своїх шалених втрат.

Уоллес пригадав героїчний захист Гостомеля та звірства російських солдатів на Київщині, які тепер увійдуть в історію як найбільш підлі воєнні злочини.

Погана підготовка до бою, погане оперативне планування, неналежне обладнання та підтримка, а головне корупція та моральна складова – головні чинники поразки росіян в Україні,

– заявив Уоллес.

Він підкреслив, що неймовірний моральний дух та майстерність українських воїнів стали козирями, які перекреслили усі плани росіян. Це вже стало очевидно навіть для Кремля, тому поразка Росії як була, так і залишається неминучою.

Уоллес наголосив, що Путін став уособленням тиранії та фашизму, тому повторює усі помилки, які зробили його "попередники".

Війна Росії проти України: коротко про головне

Як повідомляє розвідка, у російських окупантів вичерпуються запаси високоточних ракет. Тепер ворог буде пускати в хід застарілі боєприпаси.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на 9 травня. Він пообіцяв, що Хрещатик обов'язково побачить парад на честь перемоги.

Російські окупанти за час війни вивезли до Росії понад мільйон українських громадян. Також росіяни проводять "фільтрацію", доля тих, хто її не проходить, залишається невідомою.

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