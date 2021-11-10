Погано сприймає критику: радники забороняли Зеленському читати негативні коментарі

Після того, як Володимир Зеленський став президентом, він почав гостріше сприймати критику. Через це його оточення нібито намагалося обгородити його від образливих коментарів.

Такою інформацією поділився Юрій Великий, актор "Кварталу 95". Зазначимо, що він вже понад 2 роки пародіює президента Зеленського у виступах студії.

Цікаво Ціна президентства: у мережі обговорюють сивину Зеленського

Радники хотіли захистити президента від критики

Великий стверджує, що такими подробицями з ним раніше поділилася секретарка Зеленського. Вона розповіла, що політик важко реагує на критику, оскільки "є дуже вразливим". Саме тому йому забороняли читати коментарі у соціальних мережах. У такий спосіб команда політика намагалася захистити його від хвилювань.

Вона (секретарка – 24 канал) сказала, що він дуже вразливий. Що все, що про нього говорять, йому важливо. Наскільки пам'ятаю, йому навіть забороняли читати фейсбук,

– підкреслив актор.

За його словами, глава держави помічав "щось для себе образливе" навіть у номерах своїх колишніх колег із "Кварталу 95". Також Великий стверджує, що перед тим, як піти у політику, Зеленський сприймав критику у свій бік легше. "Можливо, я не стикався. Не знаю", – пояснив він.

Ставлення Зеленського до жартів "Кварталу 95"

Великий запевнив, що при створенні жартів про главу держави автори "Кварталу 95" постійно застосовують самоцензуру. Попри це, Зеленський інколи все ж може ображатися. Один із таких випадків президент описав у розмові з Євгеном Кошовим. "Розумію, що ви маєте жартувати, але іноді ви робите це так по-свинськи", – поскаржився тоді політик.