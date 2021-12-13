На погашення боргу перед шахтарями виділять 700 мільйонів гривень

Денис Шмигаль заявив, що борги перед гірниками погасять якнайшвидше. Так, шахтарям державних вугледобувних підприємств спрямують понад 700 мільйонів гривень.

Гроші можуть надійти найближчими днями

Додатково ще близько 90 мільйонів перерозподілять з бюджетних програм Міністерства енергетики завдяки економії коштів. Також відомо, що прем'єр-міністр дав завдання міністру енергетики Герману Галущенку.

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Зокрема урядовець має проконтролювати процес виконання своєчасних розрахунків за відвантажену продукцію. Все для того, щоб гроші на зарплати гірникам скерувати найближчими днями.

Держава виконує своє зобов'язання перед шахтарями, щоб вони не мали ніяких заборгованостей щодо заробітної плати. Борги мають бути погашені якнайшвидше, і вони не повинні накопичуватися,

– запевнив Шмигаль.

Крім того, уряд зобов'яже державні шахти спрямовувати 80% коштів від реалізованої продукції на виплату зарплат шахтарям. Директори шахт до кінця тижня мають прозвітувати про це.

"Шахтарі не мають місяцями чекати на зарплату через халатність деяких керівників вугільних підприємств. Є всі механізми, аби до цього не доходило. Щобільше – держава своєчасно виділяє додатково необхідні кошти", – наголосив прем'єр.

На Львівщині протестують шахтарі

Гірникам ДП "Львіввугілля" регулярно не виплачують зарплати. Коли ж гроші все-таки дають, то не повністю, а лише частинами. Через це шахтарі часто влаштовують страйки та відмовляються працювати.

7 грудня гірники шахти "Червоноградська" відмовилися виходити на поверхню, бо їм заборгували понад 236 мільйонів гривень.

Згодом вже працівники 5 шахт Львівщини вийшли на протест – вони перекривали дорогу.

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