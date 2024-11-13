Туман, ожеледиця, прихід циклону: в яких областях чекати погіршення погоди

У деяких областях України у четвер, 14 листопада, погіршиться погода. Зокрема, на Харківську область суне циклон, а в Львівській очікується туман та ожеледиця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області та ДСНС Львова.

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Де погіршиться погода в Україні

Так, у Львові та області до кінця доби 13 листопада та вночі і вранці 14 листопада місцями прогнозується туман видимістю 200 – 500 метрів та ожеледь.

Задля власної безпеки рятувальники опублікували застереження для водіїв та пішоходів:

Водії: зменшуйте швидкість, дотримуйтеся дистанції, використовуйте протитуманні фари.

Пішоходи: обирайте світлий або яскравий одяг, використовуйте світловідбивальні елементи.

Водночас за данними Укргідрометцентру тумани вночі та вранці 14 листопада очікуються у південних регіонах. Ожеледиця ж торкнеться низки західних областей.

Також у ніч проти четверга Харківська область потрапить під дію циклону, який заходитиме з боку Сумщини.

З собою він принесе дощ та мокрий сніг, що за умови перебування позначки термометра поблизу нуля може спричинити ожеледицю на дорогах,

– попереджають посадовці.

Зазначається, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури повністю готова до роботи в будь-яких надзвичайних погодних умовах та в разі потреби працюватиме у режимі невідкладного реагування. Водіїв же закликають належним чином підготувати транспорт до зимового періоду.