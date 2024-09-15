У Києві раптове погіршення якості повітря: що сталося
15 вересня 2024, 22:56Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Увечері, 15 вересня, у столиці відчувається дивний запах гару. У КМДА звернулися до жителів міста.
Запах диму заполонив Київ увечері. Місцева влада пояснила причину тимчасового погіршення якості повітря.
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У Києві зіпсувалося повітря
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
До поліпшення ситуації рекомендовано:
- ️закрити вікна;
- ️обмежити перебування на вулиці;
- ️пити багато води;
- ️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, що цього місяця у Києві вже повідомляли про погіршення якості повітря. Тоді йшлося про забруднення діоксидом азоту, яке зберігалося з 6 по 8 вересня.