Погіршення ситуації: чому США закликали своїх громадян негайно залишити Росію
Посольство США закликало своїх громадян негайно залишити Росію. Дуже цікавим було саме формулювання, яке використали як мотивацію для американців.
У посольстві заявили, що з огляду на погіршення внутрішньополітичної ситуації у Росії та двосторонніх відносин між країнами є небезпека для громадян США через можливе переслідування, ув'язнення і таке інше. Вони визначили певні соціально-політичні наслідки перебування на території Росії, які можуть мати неприємний характер. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, фахівець з ППО Андрій Крамаров.
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За словами Крамарова, варто згадати, як розвивалися події напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Велика Британія, Канада та інші західні країни почали виходити з ідентичними зверненнями про те, що небажано перебувати на території України, адже можуть розпочатися військові дії. Однак першими були саме США.
Я думаю, що росіянам потрібно буде почати переживати, коли провідні західні країни почнуть вивозити свої посольства з Росії, як це було в Україні напередодні повномасштабного вторгнення,
– стверджує військовий експерт.
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Детальніше про заяву посольства
- У посольстві США нагадали, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію громадян до збройних сил. У цьому зв'язку підкреслюється, що Росія може відмовитись визнавати громадянство США щодо осіб із подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкоджати їхньому виїзду та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу.
- "Якщо ви хочете залишити Росію, слід якнайскоріше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть стати ще більш обмеженими", – йдеться у повідомленні.
- У посольстві також нагадали громадянам США, що у Росії не гарантується право на мирні зібрання та свободу слова, закликавши їх уникати "будь-яких політичних чи соціальних протестів".