Перший день зими прийде зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 1 грудня
Джерело:24 канал
Погода в Україні у середу, 1 грудня, буде доволі прохолодною. Хоч вдень морозу не прогнозують, вночі стовпчики термометрів опстяться нижче нуля. Крім того, у багатьох областях у перший день зими сніжитиме.
Найтепліше буде традиційно на Півдні. В Одеській та Миколаївській областях прогнозують +5...+8 градусів. Натомість у північних та західних регіонах температура триматиметься на рівні нуля.
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Вночі ж прогнозують морози у всіх областях. Переважно – до -2. Однак на Сумщині та Харківщині може бути й -4.
На Заході сніжитиме
Так, у середу обіцяють сніг на Заході та Півночі. В інших регіонах – без опадів. Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що сніг буде мокрим. У деяких областях можливий дощ.
Ожеледиця та рвучкий вітер
Вітер матиме переважно західний напрямок. Він буде рвучким та подекуди навіть сильним. Пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Шалики не забудьте на шию, шапки на голову,
– додала Діденко.
Вона попередила, що на дорогах вже з'явиться ожеледиця. Зокрема, слизько буде в Києві. Тому водіям варто бути обачними.
Погода в містах України 1 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – +1...+3
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +1...+3
Луганськ – 0...+2
Харків – 0...+2
Київ – +1...+3
Погода 1 грудня / Карта Укргідрометцентру
Текст поста Наталки Діденко:
Зима в Україні розпочнеться снігом. І це логічно.
Хоча б десь присутнє професійне наповнення, атмосфера – розумниця.
1-го грудня сніг буде мокрим, бо температура повітря, хоча й очікується низькою, проте все ж серйозного морозу поки що нема і довкілля не охололо достатньо.
Карта (внизу) показує найбільшу ймовірність снігу завтра в Україні! Там, де буде тепліше, зрозуміло, йтиме дощ. Вітер залишається рвучким, подекуди навіть сильним, переважно західного напрямку – шалики не забудьте на шию, шапки на голову.
Температура повітря в більшості областей України найближчої ночі 0 – 4 градуси морозу, завтра вдень від 1 морозу до 4 тепла, у південній частині +3+8 градусів.
На дорогах вже з'являється ожеледиця – обережно!
Кияни! Завтра очікується мокрий сніг, на дорогах слизько та "каша", з обіду опади поступово припинятимуться. Вітер західний, поривчастий, некомфортний. Вночі 0 – 2 градуси морозу, вдень 0 – 2 градуси тепла. 2 – 3 грудня потепліє на кілька градусів, проте з вихідних знову очікується похолодання.
Грійтеся! Від теплих думок, спогадів про хороше літо і реальними планами на літо прийдешнє. Хіба б ми цінували сонце й літо, якби не листопад і грудень із своїм хмарним бурчанням та сірою пеленою за вікном? Я вже згадувала, наша атмосфера – розумниця)