Перший день зими прийде зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 1 грудня

Погода в Україні у середу, 1 грудня, буде доволі прохолодною. Хоч вдень морозу не прогнозують, вночі стовпчики термометрів опстяться нижче нуля. Крім того, у багатьох областях у перший день зими сніжитиме.

Найтепліше буде традиційно на Півдні. В Одеській та Миколаївській областях прогнозують +5...+8 градусів. Натомість у північних та західних регіонах температура триматиметься на рівні нуля.

Читайте також У Карпатах хуртовина, мороз й обмежена видимість: фото засніжених гір

Вночі ж прогнозують морози у всіх областях. Переважно – до -2. Однак на Сумщині та Харківщині може бути й -4.

На Заході сніжитиме

Так, у середу обіцяють сніг на Заході та Півночі. В інших регіонах – без опадів. Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що сніг буде мокрим. У деяких областях можливий дощ.

Ожеледиця та рвучкий вітер

Вітер матиме переважно західний напрямок. Він буде рвучким та подекуди навіть сильним. Пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Шалики не забудьте на шию, шапки на голову,

– додала Діденко.

Вона попередила, що на дорогах вже з'явиться ожеледиця. Зокрема, слизько буде в Києві. Тому водіям варто бути обачними.

Погода в містах України 1 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – +1...+3

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +1...+3

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – +1...+3



Погода 1 грудня / Карта Укргідрометцентру

Текст поста Наталки Діденко:

Зима в Україні розпочнеться снігом. І це логічно.

Хоча б десь присутнє професійне наповнення, атмосфера – розумниця.

1-го грудня сніг буде мокрим, бо температура повітря, хоча й очікується низькою, проте все ж серйозного морозу поки що нема і довкілля не охололо достатньо.

Карта (внизу) показує найбільшу ймовірність снігу завтра в Україні! Там, де буде тепліше, зрозуміло, йтиме дощ. Вітер залишається рвучким, подекуди навіть сильним, переважно західного напрямку – шалики не забудьте на шию, шапки на голову.

Температура повітря в більшості областей України найближчої ночі 0 – 4 градуси морозу, завтра вдень від 1 морозу до 4 тепла, у південній частині +3+8 градусів.

На дорогах вже з'являється ожеледиця – обережно!

Кияни! Завтра очікується мокрий сніг, на дорогах слизько та "каша", з обіду опади поступово припинятимуться. Вітер західний, поривчастий, некомфортний. Вночі 0 – 2 градуси морозу, вдень 0 – 2 градуси тепла. 2 – 3 грудня потепліє на кілька градусів, проте з вихідних знову очікується похолодання.

Грійтеся! Від теплих думок, спогадів про хороше літо і реальними планами на літо прийдешнє. Хіба б ми цінували сонце й літо, якби не листопад і грудень із своїм хмарним бурчанням та сірою пеленою за вікном? Я вже згадувала, наша атмосфера – розумниця)