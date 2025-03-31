31 березня, 15:11
Тепло, але більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 квітня
В Україні у вівторок, 1 квітня, буде хмарно. Синоптики прогнозують, що в цей день у декількох областях будуть йти дощі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Коли буде похолодання у квітні: в яких областях може випасти сніг
Погода в Україні 1 квітня
Фахівці кажуть, що в перший день квітня очікуються невеликі, вдень у північних областях помірні дощі. Лише на півдні, вдень і на південному сході країни буде без опадів.
Вітер буде переважно північно-західний. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі 4 – 9 градусів тепла; вдень 8 – 13 градусів, у південній та південно-східній частині 13 – 18 градусів,
– ідеться в повідомленні.
Погода в Україні на 1 квітня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +9...+11;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +12...+14;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +15...+17;
- Черкаси +12...+14;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +10...+12;
- Полтава +12...+14;
- Дніпро +14...+16;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +15...+17;
- Луганськ +15...+17;
- Харків +15...+17;