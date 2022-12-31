У перший день року в Україні буде теплий запах весни: прогноз погоди на 1 січня

31 грудня 2022, 17:40
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Джерело:

Укргідрометцентр

Перший день у новому 2023 році в Україні буде теплим та мине майже без опадів. День навіть трішки нагадає про весну.

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 1 січня 2023 року в Україні буде чути теплий запах весни. Опадів практично не буде, хіба що невеликий дощ може пройти на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

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Яка погода буде 1 січня в Україні

Температура повітря протягом дня становитиме березневі +8…+14 градусів, у східній частині – +4… +9 градусів.
Вітер також у новорічну ніч та день нагадає про весну.

У Києві в новорічну ніч передбачається +4…+6 градусів, вдень 1-го січня – до +12 градусів. Опадів не буде, проте вітряно.

Прогноз погоди в містах від Укргідрометцентру

  • Ужгород – +12...+14
  • Львів – +12...+14
  • Івано-Франківськ – +11...+13
  • Тернопіль – +10...+12
  • Чернівці – +12...+14
  • Хмельницький – +12...+14
  • Луцьк – +12...+14
  • Рівне – +11...+13
  • Житомир – +11...+13
  • Вінниця – +10...+12
  • Одеса – +9...+11
  • Миколаїв – +9...+11
  • Херсон – +9...+11
  • Сімферополь – +12...+14
  • Кропивницький – +9...+11
  • Черкаси – +9...+11
  • Чернігів – +8...+10
  • Суми – +7...+9
  • Полтава – +9...+11
  • Дніпро – +9...+11
  • Запоріжжя – +9...+11
  • Донецьк – +5...+7
  • Луганськ – +6...+8
  • Харків – +5...+7
  • Київ – +10...+12


Прогноз погоди в Україні 1 січня / Укргідрометцентр

 

Автор: Анастасія Кушпіт