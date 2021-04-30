Прогноз погоди на 1 травня: Україну накриють грози та зливи

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Погода в Україні у суботу, 1 травня буде теплою, але дощовою. У більшості регіонів нашої країни синоптики прогнозують зливи та грози. Негода обійде стороною лише центральну та північну Україну.

Джерело:

Укргідрометцентр

Найтепліше буде у південних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть до +23 градусів.

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На Західній Україні похмура погода протримається протягом усього дня. Вдень та ввечері синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря становитиме +18...+20 градусів. На Східній Україні ясна погода протримається недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. Стовпчики термометрів покажуть +19...+21 градус.

На Півночі України сонце зрідка визиратиме з-за хмар. Однак опадів не очікують. Температура повітря становитиме +18...+20 градусів. На Півдні хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Стовпчики термометрів максимально покажуть +20...+22 градуси.

У Києві день буде хмарним, але опадів не прогнозують. Температура повітря у столиці становитиме +18...+20 градусів.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 1 травня

Ужгород – +18...+20

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +19...+21

Вінниця – +19...+21

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +18...+20

Суми – +18...+20

Полтава – +19...+21

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +19...+21

Київ – +18...+20


Прогноз погоди на 1 травня / Фото Укргідрометцентру 