Осінь зустріне дощами з грозами: прогноз погоди на 1 вересня

Погода в Україні у середу, 1 вересня, буде дощовою та похмурою на Заході, але теплою й сонячною на Сході. Однак, попри грози у деяких регіонах, осінь розпочнеться на теплій ноті.

Так, температура повітря у більшості областей сягатиме понад +20 градусів. Найтепліше традиційно буде у східних та південних регіонах. Наприклад, в Одесі обіцяють +25...+27, а в Харкові – +23...+25.

До речі Час утеплюватися: коли в Україні розпочнеться осіннє похолодання

У центральних та північних регіонах теж буде тепло. У Кропивницькому синоптики прогнозують +23...+25, у Чернігові – +22...+24. Однак на Півночі дощитиме. Опади також можуть бути на Вінниччині та Житомирщині.

Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

На Заході – грози

У західних областях буде дещо прохолодно. Температура повітря коливатиметься на рівні +16...+19 градусів.

Крім того, Захід накриють зливи та грози.

Яка погода буде у Києві

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у Києві перше вересня має бути теплим. Максимально вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +22...+23 градусів. Щоправда, є ймовірність дощу.

Прогноз погоди у містах України на середу, 1 вересня:

Діденко зазначила, що з 2 вересня в Україні стане холодніше. Проте, за її словами, "осінь ще буде милою".

Ужгород – +17...+19

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +23...+25

Полтава – +23...+25

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +26...+28

Харків –+23...+25

Київ – +21...+23



Погода 1 вересня / Карта Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

Осінній пікнік у нас розпочнеться на строкатій градусній галявині. Найхолодніше буде в Карпатах, вночі аж до +4+9 градусів, туристи, беріть щось фундаментальніше із спорядження)

У західних областях завтра очікується протягом дня +15+21 градус. На Півночі +18+24 градуси. У Центрі: від вінницьких +17+18 до дніпровських +27 градусів! На Сході +23+28 градусів. На Півдні буде найтепліше, +25+29 градусів.

Осінні дощі дебютують у західних областях, на Вінниччині, в другій половині дня дійдуть до Житомирщини, Київщини, Чернігівщини. Все, що поза цим переліком – переважно суха погода.

У Києві перше вересня обіцяє бути теплим, максимально вдень до +22, +23 градусів.

Є ймовірність дощу. 2-го вересня суттєво похолодає! Але осінь ще буде милою)