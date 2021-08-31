Осінь зустріне дощами з грозами: прогноз погоди на 1 вересня
Джерело:Укргідрметцентр
Погода в Україні у середу, 1 вересня, буде дощовою та похмурою на Заході, але теплою й сонячною на Сході. Однак, попри грози у деяких регіонах, осінь розпочнеться на теплій ноті.
Так, температура повітря у більшості областей сягатиме понад +20 градусів. Найтепліше традиційно буде у східних та південних регіонах. Наприклад, в Одесі обіцяють +25...+27, а в Харкові – +23...+25.
До речі Час утеплюватися: коли в Україні розпочнеться осіннє похолодання
У центральних та північних регіонах теж буде тепло. У Кропивницькому синоптики прогнозують +23...+25, у Чернігові – +22...+24. Однак на Півночі дощитиме. Опади також можуть бути на Вінниччині та Житомирщині.
Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
На Заході – грози
У західних областях буде дещо прохолодно. Температура повітря коливатиметься на рівні +16...+19 градусів.
Крім того, Захід накриють зливи та грози.
Яка погода буде у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у Києві перше вересня має бути теплим. Максимально вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +22...+23 градусів. Щоправда, є ймовірність дощу.Зверніть увагу! Діденко зазначила, що з 2 вересня в Україні стане холодніше. Проте, за її словами, "осінь ще буде милою".
Прогноз погоди у містах України на середу, 1 вересня:
Ужгород – +17...+19
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +22...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +22...+24
Суми – +23...+25
Полтава – +23...+25
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +26...+28
Харків –+23...+25
Київ – +21...+23
Погода 1 вересня / Карта Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко:
Осінній пікнік у нас розпочнеться на строкатій градусній галявині. Найхолодніше буде в Карпатах, вночі аж до +4+9 градусів, туристи, беріть щось фундаментальніше із спорядження)
У західних областях завтра очікується протягом дня +15+21 градус. На Півночі +18+24 градуси. У Центрі: від вінницьких +17+18 до дніпровських +27 градусів! На Сході +23+28 градусів. На Півдні буде найтепліше, +25+29 градусів.
Осінні дощі дебютують у західних областях, на Вінниччині, в другій половині дня дійдуть до Житомирщини, Київщини, Чернігівщини. Все, що поза цим переліком – переважно суха погода.
У Києві перше вересня обіцяє бути теплим, максимально вдень до +22, +23 градусів.
Є ймовірність дощу. 2-го вересня суттєво похолодає! Але осінь ще буде милою)