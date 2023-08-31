Град, шквали та подекуди – шалена спека: прогноз погоди в Україні на 1 вересня

Погода в Україні у п'ятницю, 1 вересня, у більшості областей буде дощовою. Оголошено перший рівень небезпеки через можливі метеорологічні явища. Відсутність опадів прогнозують лише в західних регіонах.

Перший день осені обіцяє бути теплим, однак жителям більшості регіонів слід подбати про наявність парасольки при собі та власну безпеку через град і шквали. Водночас синоптики заявляють, що у всіх областях подекуди можлива мінлива хмарність.

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Прогноз по регіонах

Власне, на Заході України дощу не передбачають. Осінь розпочнеться для жителів відповідних областей досить приємно – без різкої зміни метеорологічної ситуації.

Найспекотніше буде на Сході й Півдні, проте разом з тим там будуть найсильніші дощі. Показники на стовпчиках термометрів місцями можуть досягати позначки у 30 градусів за Цельсієм.

Окрім того, на Півночі та у Центрі нашої держави дощитиме. Хоча все ж жителі Житомирської, Вінницької та Київської областей можуть видихнути з полегшенням.

Вітер переважно північно-західний. У східних областях – південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду. В окремих районах центральних та південних областей буде град та шквали від 15 до 20 метрів на секунду,

– пишуть в Укргідрометцентрі.

У Києві буде спекотно. Можливі короткочасні дощі вночі. Натомість удень опадів не передбачають метеорологи.

Зверніть увагу! У низці областей оголошено перший рівень небезпеки через можливий град та шквали.



У яких областях оголошено небезпеку через град / Карта Укргідрометцентру

Температура в містах

Київ – +24...+26;

Ужгород – +23...+25;

Львів – +21...+23;

Івано-Франківськ – +21...+23;

Тернопіль – +22...+24;

Чернівці – +23...+25;

Хмельницький – +23...+25;

Луцьк – +22...+24;

Рівне – +23...+25;

Житомир – +23...+25;

Вінниця – +24...+26;

Одеса – +28...+30;

Миколаїв – +28...+30;

Херсон – +29...+31;

Сімферополь – +29...+31;

Кропивницький – +25...+27;

Черкаси – +24...+26;

Чернігів – +23...+25;

Суми – +23...+25;

Полтава – +24...+26;

Дніпро – +25...+27;

Запоріжжя – +27...+29;

Донецьк – +27...+29;

Луганськ – +28...+20;

Харків – +27...+29.



Прогноз погоди 1 вересня 2023 року / Карта Укргідрометцентру