Сніг, туман та ожеледиця: прогноз погоди на 10 грудня

Погода в Україні у п'ятницю, 10 грудня, буде прохолодною. Зокрема на Заході країни прогнозують дощ з снігом, а також дощ.

Частину України накриє туман. У західних регіонах та на півночі країни буде ожеледиця.

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Прогноз погоди в регіонах України

У більшості західних областей прогнозують сніг та мокрий сніг. Тільки на Хмельниччині, Вінничині та Житомирщині дощитиме. Там буде хмарна погода, а також синоптики прогнозують в більшості західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледицю. Саме тому буде І рівень небезпечності, тобто жовтий.

У інших регіонах України погода буде сонячною. Там середня температура повітря становитиме +6...+12 градусів. Найтепліше буде на півдні країни – +11...+14 градусів. Проте вночі та вранці 10 грудня у більшості областей країни туман, видимість становитиме всього 200 – 500 метрів.

Синоптикиня Наталка Діденко написала, що в Україні також буде сильний вітер.

Південно-східний вітер може завтра (мовиться про 10 грудня – 24 канал) досягати штормових значень до 15 – 22 метрів за секунду. На Заході та Сході України вітер буде стриманішим, хоча й також рвучким,

– уточнила Діденко.

Окрім того, за словами Діденко, у Києві серйозних опадів не прогнозують. Проте буде хмарно та вогко.

"Атмосфера захоче трохи розрадити нас теплішою погодою – завтра в Києві до +7...+8 градусів. Та у столиці 10 грудня передбачається сильний вітер південно-східного напрямку", – підсумувала Діденко.

Прогноз погоди у містах України 10 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – +2..+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +1...+3

Рівне – +2...+4

Житомир – +5...+7

Вінниця – +8...+10

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +6...+8

Суми – +4...+6

Полтава – +6...+8

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +5...+7

Харків – +5...+7

Київ – +6..+8



Прогноз погоди на 10 грудня / Дані Укргідрометцентру

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