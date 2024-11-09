З туманом та нічним морозом: прогноз погоди на 10 листопада
В Україні у неділю, 10 листопада, прогнозується мороз та туман. А в одній з областей – дощ.
Цього дня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 10 листопада
За прогнозом синоптиків, майже по всій території України неділя мине без опадів. Дощитиме лише на півдні Одещини.
У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман,
– пише Укргідрометцентр.
Видимість буде 200 – 500 метрів, тому там оголошений рівень небезпечності, жовтий.
Вітер цього дня буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометра у більшості областей показуватимуть від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.
Теплішою ніч у неділю буде у південних областях та в Криму – 2 – 7 градусів тепла.
Удень прогнозується 3 – 8 градусів тепла, а на Закарпатті та в південній частині – 7 – 12.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +6...+8
- Ужгород +8...+10
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +7...+9
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +5...+7
- Рівне +5...+7
- Житомир +5...+7
- Вінниця +6...+8
- Одеса +8...+10
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +9...+11
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +6...+8
- Черкаси +6...+8
- Чернігів +4...+6
- Суми +4...+6
- Полтава +5...+7
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +8...+10
- Донецьк +7...+9
- Луганськ +5...+7
- Харків +4...+6
Прогноз погоди в Україні на 10 листопада / Карта Укргідрометцентру