Прогноз погоди на 10 травня: Схід України накриють грози, а Захід насолоджуватиметься сонцем

Погода в Україні у понеділок, 10 травня, буде різною у західних та східних регіонах. Якщо на Західні Україні буде тепло та сонячно, то на Схід повернуться грози з дощем.

Різниця у температурах буде чималою: максимально +23 градуси у західних регіонах і +15 градусів – у східних.

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На Західній Україні небо буде ясним протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря становитиме +20...+22 градусів. Натомість на Схід України заливатиме дощами також можливі шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.

На Півночі України вранці небо буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Температура повітря становитиме +17...+19 градусів. На Півдні ранок та вечір будуть ясними, але вдень очікується хмарність. Стовпчики термометрів максимально покажуть +17...+19 градусів.

У Києві весь день триматиметься ясна погода, опадів не прогнозують. Температура повітря у столиці становитиме +17...+19 градусів.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 10 травня

Ужгород – +21...+23

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +19...+21

Вінниця – +18...+20

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +17...+19

Суми – +16...+18

Полтава – +17...+19

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +13...+15

Київ – +17...+19



Прогноз погоди на 10 травня / Дані Укргідрометцентру