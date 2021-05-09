Прогноз погоди на 10 травня: Схід України накриють грози, а Захід насолоджуватиметься сонцем

Погода в Україні у понеділок, 10 травня, буде різною у західних та східних регіонах. Якщо на Західні Україні буде тепло та сонячно, то на Схід повернуться грози з дощем.
Джерело:Укргідрометцентр
Різниця у температурах буде чималою: максимально +23 градуси у західних регіонах і +15 градусів – у східних.
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На Західній Україні небо буде ясним протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря становитиме +20...+22 градусів. Натомість на Схід України заливатиме дощами також можливі шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.
На Півночі України вранці небо буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Температура повітря становитиме +17...+19 градусів. На Півдні ранок та вечір будуть ясними, але вдень очікується хмарність. Стовпчики термометрів максимально покажуть +17...+19 градусів.
У Києві весь день триматиметься ясна погода, опадів не прогнозують. Температура повітря у столиці становитиме +17...+19 градусів.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 10 травня
Ужгород – +21...+23
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +19...+21
Вінниця – +18...+20
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +17...+19
Суми – +16...+18
Полтава – +17...+19
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +13...+15
Київ – +17...+19