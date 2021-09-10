П'ятниця тішитиме теплом та сонцем: прогноз погоди на 10 вересня
Джерело:Укргідрметцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 10 вересня, видасться чудовою. Осінь дарує теплі дні, оскільки у всіх областях буде сухо та сонячно.
Температура повітря в Україні сягатиме від +23 до +26 градусів. Найнижчі показники прогнозують на Заході, Одещині та Сумщині.
До теми "Бабине літо" – вже в Україні, – синоптикиня спрогнозувала розкішну погоду протягом тижня
Синоптики обіцяють прекрасну п'ятницю
Найтепліше – традиційно на Сході й Півдні. До слова, вітру майже не буде. Його пориви сягатимуть всього 3 – 8 метрів за секунду.
Синоптикиня Наталка Діденко також каже про теплу п'ятницю. Вона радить вже сьогодні запланувати, як краще поїхати на природу.
Тому вже сьогодні плануйте, як краще рвонути на природу - машиною, велосипедом, електричкою чи недалечко пішки. Таких синоптичних п'ятниць і таких вихідних впродовж року буває небагато – не проґавте,
– наголосила Діденко.
Яка погода буде у Києві
За словами синоптикині, у Києві не буде жодного приводу для поганого настрою – світитиме сонце, а стовпчики термометрів триматимуться на рівні +22...+25 градусів.
Погода у містах України 10 вересня
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Вінниця – +24...+26
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +23...+25
Полтава – +24..+26
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +23...+25
Харків – +24...+26
Київ – +24...+26
Погода 10 вересня / Карта Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко:
Континентальна Європа купається у сонячному антициклональному теплі - гарно видно на свіжому фото з космосу.
Циклони та фронти з дощами ходять околяса переважно.
Завтра в Україні, яка також належить цій чудовій синоптичній локації, буде знову суха сонячна погода.
Температура повітря у більшості областей досягатиме протягом дня +20+26 градусів!
У Києві п'ятниця не повинна дати жодного приводу для поганого настрою - сонце та +22+25 градусів! Ну, хіба що легке збентеження через затори, які зрозумілі будуть, звичайно, за таких метеоумов і напередодні вихідних. Бо хто всидить у таку погоду вдома?)
Тому вже сьогодні плануйте, як краще рвонути на природу – машиною, велосипедом, електричкою чи недалечко пішки.
Таких синоптичних п'ятниць і таких вихідних впродовж року буває небагато - не проґавте