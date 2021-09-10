П'ятниця тішитиме теплом та сонцем: прогноз погоди на 10 вересня

Погода в Україні у п'ятницю, 10 вересня, видасться чудовою. Осінь дарує теплі дні, оскільки у всіх областях буде сухо та сонячно.

Температура повітря в Україні сягатиме від +23 до +26 градусів. Найнижчі показники прогнозують на Заході, Одещині та Сумщині.

До теми "Бабине літо" – вже в Україні, – синоптикиня спрогнозувала розкішну погоду протягом тижня

Синоптики обіцяють прекрасну п'ятницю

Найтепліше – традиційно на Сході й Півдні. До слова, вітру майже не буде. Його пориви сягатимуть всього 3 – 8 метрів за секунду.

Синоптикиня Наталка Діденко також каже про теплу п'ятницю. Вона радить вже сьогодні запланувати, як краще поїхати на природу.

Тому вже сьогодні плануйте, як краще рвонути на природу - машиною, велосипедом, електричкою чи недалечко пішки. Таких синоптичних п'ятниць і таких вихідних впродовж року буває небагато – не проґавте,

– наголосила Діденко.

Яка погода буде у Києві

За словами синоптикині, у Києві не буде жодного приводу для поганого настрою – світитиме сонце, а стовпчики термометрів триматимуться на рівні +22...+25 градусів.

Погода у містах України 10 вересня

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +24...+26

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +23...+25

Полтава – +24..+26

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +23...+25

Харків – +24...+26

Київ – +24...+26



Погода 10 вересня / Карта Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

Континентальна Європа купається у сонячному антициклональному теплі - гарно видно на свіжому фото з космосу.

Циклони та фронти з дощами ходять околяса переважно.

Завтра в Україні, яка також належить цій чудовій синоптичній локації, буде знову суха сонячна погода.

Температура повітря у більшості областей досягатиме протягом дня +20+26 градусів!

У Києві п'ятниця не повинна дати жодного приводу для поганого настрою - сонце та +22+25 градусів! Ну, хіба що легке збентеження через затори, які зрозумілі будуть, звичайно, за таких метеоумов і напередодні вихідних. Бо хто всидить у таку погоду вдома?)

Тому вже сьогодні плануйте, як краще рвонути на природу – машиною, велосипедом, електричкою чи недалечко пішки.

Таких синоптичних п'ятниць і таких вихідних впродовж року буває небагато - не проґавте