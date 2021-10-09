Буде холодно, але все ще без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня

Погода в Україні у неділю, 10 жовтня, буде й надалі холодною. Хоч в Україні все ще прогнозують суху погоду, подекуди можливі сильні пориви вітру.

Температура повітря в Україні коливатиметься від +10 до +17 градусів. Найхолодніше буде на Заході – +10...+12. Щоправда, на Закарпатті обіцяють +15...+17.

До речі Температура в Карпатах опустилась до 9 градусів морозу: там хмарно, туманно і сильний вітер

Відносно тепло може бути на Півдні та Сході – +14...+16. Як і протягом тижня, в неділю буде хмар та опадів не буде.

Ночі будуть морозними

Синоптики попереджають про особливо холодні ночі. Стовпчики термометрів сягатимуть від -3 до +6.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вітер східного та північно-східного напрямків буде помірним. У прикарпатських областях та на південному Сході можливі штормові пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Яка погода в Києві

За словами Діденко, погода у Києві в неділю обіцяє бути сухою. Вночі – 0...+3 градуси, а вдень – +9...+12 градусів.

Погода у містах України 10 жовтня

Синоптикиня попередила, що дощі таки підступають до України. Злив можна чекати 13 – 14 жовтня.

Ужгород – +15...+17

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +10...+12

Рівне – +11...+13

Житомир – +10...+12

Вінниця – +12...+14

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +13...+15

Харків – +12...+14

Київ – +11...+13



Погода в Україні 10 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Текст поста Наталки Діденко:

Безхмарна холодяка в Україні триває.

Антициклон Lioba все ще тримає порох сухим – опадів завтра, 10-го жовтня, в Україні не буде. Наш антициклон підморгує західному колезі, на ім"я Oldenburgia (карта 1), проте його залицяння марні – все одно процес руйнування цього північного антициклону невблаганний.

Та й західна частина Європи відчутно тепліша – кому вже треба буде такий залицяльник, який ось-ось пошкандибає геть на північний схід. Нас такі напрямки не цікавлять)

Неділя в Україні очікується холодною, вночі від 3 морозу до 6 тепла. Місцями на Заході та в Центрі до -3...-5 градусів. Вдень стовпчики термометрів тулитимуться до скромних +9+14 градусів, у південній частині +12...+16 градусів.

Вітер східного, північно-східного напрямків, помірний, в прикарпатських областях та на південному сході України можливі штормові пориви до 15 – 20 м/c.

У Києві неділя обіцяє бути сухою. Вночі 0...+3 градуси, на околицях до 0...-2 градусів морозу, завтра вдень +9...+12 градусів. Як я вже сказала, північний антициклон скоро від нас піде, повітряна маса прийде інша – із опадами.

Перші суттєві дощі пройдуть ввечері 13-го жовтня та 14-го жовтня, на Покрову. Холодне повітря в Україні переважатиме, лише в східних областях у денні години буде тепліше на наступному тижні.

Вовна, пух, кашемір, штани з начосом, пледи, товсті коти, багатоярусна одежа, шапки, рукавиці, навіть вдома, – актуальні. Якщо комунальники не схаменуться)

Красивих фотографій, теплого настрою, гарячого чаю з вишневим варенням, свіжих прогнозів погоди!