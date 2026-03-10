Укр Рус
До +17, але подекуди з нічним морозом: прогноз погоди на 11 березня
10 березня, 15:59
До +17, але подекуди з нічним морозом: прогноз погоди на 11 березня

Софія Рожик

У середу, 11 березня, погода не зазнає суттєвих змін. По областях ширитиметься весняне тепло.

Опадів також не прогнозується. Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 11 березня?

Вітер у середу буде помірний – переважно південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Він нестиме дещо тепліше повітря, але за ясного неба вночі можливі невеликі морози.

Так, температура вночі коливатиметься від +3 до – -2, а вдень буде +12 – +17. Лише на північному сході, в Карпатах та на узбережжі морів прогнозують +9 – +14.

У більшості областей буде невелика хмарність, у західних – мінлива.

Яка погода буде у великих містах?

  • Київ +14...+16
  • Ужгород +15...+17;
  • Львів +15...+17;
  • Івано-Франківськ +15...+17;
  • Тернопіль +14...+16;
  • Чернівці +14...+16;
  • Хмельницький +14...+16;
  • Луцьк +15...+17;
  • Рівне +15...+17;
  • Житомир +14...+16;
  • Вінниця +14...+16
  • Одеса +10...+12;
  • Миколаїв +14...+16;
  • Херсон +14...+16;
  • Сімферополь +14...+16;
  • Кропивницький +14...+16;
  • Черкаси +14...+16;
  • Чернігів +12...+14;
  • Суми +10...+12;
  • Полтава +13...+15;
  • Дніпро +14...+16;
  • Запоріжжя +14...+16;
  • Донецьк +15...+17;
  • Луганськ +14...+16;;
  • Харків +12...+14.

Прогноз погоди на 11 березня / Карта Укргідрометцентр

Погода в Україні: останні новини

  • Протягом наступних кількох днів в Україні будуть нічні заморозки. Водночас денна температура буде комфортною. Опадів не прогнозують.

  • Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу повідомив, що середньомісячна температура цього місяця буде утримуватися в межах від +1 до +7. Так само було й торік.

  • До слова, подекуди в Україні вже настала метеорологічна весна. Також відбувається поступовий розвиток та проходження весняної повені.