Морозна ніч та сонячний день: прогноз погоди на 11 листопада

Погода в Україні у четвер, 11 листопада, буде вдень прохолодною, а вночі – морозяною. Стовпчики термометра опустяться до -7 градусів.

Упродовж дня найтепліше буде на Заході. Зокрема, синоптики прогнозують до +11...+12 градусів.

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Найпрохолодніше буде на Сході. Там стовпчики термометра опустяться до +2...+4 градусів. Упродовж дня опадів не прогнозують у жодній з областей України.

Уночі обіцяють до -5 градусів на Заході та -7 – на Сході.

У Києві вдень обіцяють +5...+7 градусів тепла. Уночі – -1...-3 градуси.

Прогноз синоптикині Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що наразі над Україною перебуває антициклон. Саме тому українці можуть насолодитися сонцем. Водночас нічний мороз очікують у більшості областей.

До низьких градусів приєднається поривчастий, часом сильний, явно некомфортний вітер – закутуйтесь щільніше завтра,

– наголосила Діденко.

Погода в містах України 11 листопада

Ужгород – +8...+10

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +7...+9

Вінниця – +6...+8

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +6...+8

Суми – +4...+6

Полтава – +4...+6

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +3...+5

Київ – +5...+7



Прогноз погоди на 11 листопада / Карта Укргідрометцентру