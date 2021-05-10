Прогноз погоди на 11 травня: частина України ніжитиметься під сонцем, решту – накриють дощі

Погода у вівторок, 11 травня, буде дуже теплою та вже по-літньому сонячною. Щоправда, не пощастить жителям кількох південних, центральних та східних регіонів. Їм доведеться одягнутись дещо тепліше та прихопити з собою парасольки.
Джерело:Укргідрометцентр
Безхмарним небом у вівторок зможуть помилуватись в усіх західних, північних та частині центральних областей. Тут синоптики не обіцяють ані краплинки дощу.
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Інша ситуація на Півдні, частині Центру та Сході: тут метеорологи обіцяють опади та дещо нижчу температуру. Найменше повітря прогріється на Луганщині та Донеччині, тут прогнозують дощ та +12...+14.
Справжнє літо – на Закарпатті, стовпчики термометрів піднімуться до +24...+26. В середньому у західних областях температура коливатиметься у межах +20...+23.
У південних та центральних регіонах трохи прохолодніше – +18...+21. В Криму – +15...+17. На Півночі – +19...+20.У Києві дощів не повинно бути, погода – тепла та сонячна, +19...+21.
Я б радила завтра максимально побути на вулиці, погрітися. Бо вже у середу – четвер трохи похолодає, до +14...+16 градусів. Із п'ятниці, на щастя, знову потепліє, але прийдуть дощі,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 11 травня
Ужгород – +24...+26
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +21...+23
Рівне – +20...+22
Житомир – +20...+22
Вінниця – +18...+20
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +20...+22
Суми – +20...+22
Полтава – +18...+20
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +12...+14
Харків – +12...+14
Київ – +19...+21