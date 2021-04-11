Прогноз погоди на 12 квітня: на Заході буде сонячно, але на Сході – дощитиме

У понеділок, 12 квітня, погода у більшості регіонів буде теплою та сонячною. Однак Схід та частину Півдня охоплять опади. Попри дощ, температура повітря у цих областях лише підніметься.

Загалом на всій території України буде тепло. Наприклад, у Харківській області температура повітря досягатиме +17...+19 градусів. У Львівській, Волинській, Закарпатській областях – так само.

До речі В Україні знову сніжитиме і похолодає: що прогнозують синоптики

Яку погоду прогнозують

Найхолодніше буде у Центрі України та в Криму. Зокрема, на Кіровоградщині та Черкащині стовпчики термометрів опустяться до +13...+16 градусів, а на півострові – аж до +10...+12.

Синоптики попереджають про невеликі дощі. Подекуди вони будуть лише вдень, а подекуди – протягом цілої доби. Дощитиме у таких регіонах:

Харківська область;

Луганська,

Донецька,

Запорізька,

Херсонська,

Київська,

Черкаська,

Крим.

Особливо рясний дощ обіцяють на Сході. До речі, пориви вітру в Україні сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Яка погода буде в Києві

У столиці день видасться дещо похмурим. Вдень можливий дощ. Температура повітря становитиме +14...+16 градусів, нічна опуститься до +3...+5.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 12 квітня:

Ужгород – +17...+19

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +16...+18

Чернівці –+16...+18

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +13...+15

Вінниця – +15...+17

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +13...+15

Суми – +14...+16

Полтава – +14...+16

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +18...+20

Харків – +17...+19

Київ – +14...+16



Погода на 12 квітня / Карта Укргідрометцентру