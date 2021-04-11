Прогноз погоди на 12 квітня: на Заході буде сонячно, але на Сході – дощитиме

У понеділок, 12 квітня, погода у більшості регіонів буде теплою та сонячною. Однак Схід та частину Півдня охоплять опади. Попри дощ, температура повітря у цих областях лише підніметься.
Джерело:Укргідрометцентр
Загалом на всій території України буде тепло. Наприклад, у Харківській області температура повітря досягатиме +17...+19 градусів. У Львівській, Волинській, Закарпатській областях – так само.
До речі В Україні знову сніжитиме і похолодає: що прогнозують синоптики
Яку погоду прогнозують
Найхолодніше буде у Центрі України та в Криму. Зокрема, на Кіровоградщині та Черкащині стовпчики термометрів опустяться до +13...+16 градусів, а на півострові – аж до +10...+12.
Синоптики попереджають про невеликі дощі. Подекуди вони будуть лише вдень, а подекуди – протягом цілої доби. Дощитиме у таких регіонах:
- Харківська область;
- Луганська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Херсонська,
- Київська,
- Черкаська,
- Крим.
Особливо рясний дощ обіцяють на Сході. До речі, пориви вітру в Україні сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Яка погода буде в Києві
У столиці день видасться дещо похмурим. Вдень можливий дощ. Температура повітря становитиме +14...+16 градусів, нічна опуститься до +3...+5.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 12 квітня:
Ужгород – +17...+19
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +16...+18
Чернівці –+16...+18
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +13...+15
Вінниця – +15...+17
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +13...+15
Суми – +14...+16
Полтава – +14...+16
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +18...+20
Луганськ – +18...+20
Харків – +17...+19
Київ – +14...+16
Погода на 12 квітня / Карта Укргідрометцентру