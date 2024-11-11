Холодно, місцями з туманами і снігами: прогноз погоди в Україні на 12 листопада
Погода у вівторок, 12 листопада, по Україні очікується хмарна погода, хоча і з проясненнями. У західних областях очікується туман, а у горах сніжитиме.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні 12 листопада
Так, синоптики 12 листопада прогнозують день без опадів, лише у Карпатах вдень невеликий мокрий сніг з дощем. Окрім цього, в більшості західних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься в межах від +3 градусів тепла до -2 градусів, вдень позначки позуватимуть +2...+7. На півдні країни буде дещо тепліше: вночі 0...+5, а вдень +6...+11.
Температура в обласних центрах
- Київ +4...+6
- Ужгород +4...+6
- Львів +3...+5
- Івано-Франківськ +3...+5
- Тернопіль +3...+5
- Чернівці +3...+5
- Хмельницький +3...+5
- Луцьк +3...+5
- Рівне +3...+5
- Житомир +4...+6
- Вінниця +4...+6
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +7...+9
- Сімферополь +8...+10
- Кропивницький +4...+6
- Черкаси +4...+6
- Чернігів +4...+6
- Суми +4...+6
- Полтава +4...+6
- Дніпро +5...+7
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк +5...+7
- Луганськ +4...+6
- Харків +4...+6
Прогноз погоди на 12 листопада / фото Укргідрометцентр