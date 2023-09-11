Остання осіння щедрість від сонця: якою буде погода в Україні 12 вересня

11 вересня 2023, 14:32
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у вівторок, 12 вересня, буде сонячною по всій території нашої держави. Водночас вдень та вночі очікується мінлива хмарність.

Вересень здебільшого є останнім місцем у році, коли можна відчути справжнє сонячне тепло та насолодитися днями без дощу й снігу. Власне, на 12 вересня синоптики мають приємний прогноз – без опадів та сильного вітру.

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Погода по регіонах

Україна єдина – це можна констатувати стовідсотково. На Заході й Сході, на Півночі та Півдні не буде дощів. Середня температура – плюс 24 градуси за Цельсієм вдень та плюс 11 градусів вночі. У західних регіонах буде найспекотніше.

Окрім того, в Центрі України не очікується шквальних гроз чи похолодання. Зокрема, в Києві буде тепло, а подекуди – навіть жарко. Температура вдень може досягати 27 градусів.

Зверніть увагу! Вітер у західних, центральних та східних областях буде південний зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. А в південних регіонах – північно-східний з такою самою швидкістю. 

Температура по містах

  • Київ – +25...+27
  • Ужгород – +26...+28
  • Львів – +26...+28
  • Івано-Франківськ – +26...+28
  • Тернопіль – +26...+28
  • Чернівці – +26...+28
  • Хмельницький – +26...+28
  • Луцьк – ++26...+28
  • Рівне – +26...+28
  • Житомир – +25...+27
  • Вінниця – +25...+27
  • Одеса – +25...+27
  • Миколаїв – +25...+27
  • Херсон – +25...+27
  • Сімферополь – +25...+27
  • Кропивницький – 25...+27
  • Черкаси – 25...+27
  • Чернігів – 25...+27
  • Суми – +25...+27
  • Полтава – +25...+27
  • Дніпро – +25...+27
  • Запоріжжя – +25...+27
  • Донецьк – +20...+22
  • Луганськ – +19...+21
  • Харків – +20...+22


Проноз погоди на 12 вересня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак