Остання осіння щедрість від сонця: якою буде погода в Україні 12 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 12 вересня, буде сонячною по всій території нашої держави. Водночас вдень та вночі очікується мінлива хмарність.
Вересень здебільшого є останнім місцем у році, коли можна відчути справжнє сонячне тепло та насолодитися днями без дощу й снігу. Власне, на 12 вересня синоптики мають приємний прогноз – без опадів та сильного вітру.
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Погода по регіонах
Україна єдина – це можна констатувати стовідсотково. На Заході й Сході, на Півночі та Півдні не буде дощів. Середня температура – плюс 24 градуси за Цельсієм вдень та плюс 11 градусів вночі. У західних регіонах буде найспекотніше.
Окрім того, в Центрі України не очікується шквальних гроз чи похолодання. Зокрема, в Києві буде тепло, а подекуди – навіть жарко. Температура вдень може досягати 27 градусів.
Зверніть увагу! Вітер у західних, центральних та східних областях буде південний зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. А в південних регіонах – північно-східний з такою самою швидкістю.
Температура по містах
- Київ – +25...+27
- Ужгород – +26...+28
- Львів – +26...+28
- Івано-Франківськ – +26...+28
- Тернопіль – +26...+28
- Чернівці – +26...+28
- Хмельницький – +26...+28
- Луцьк – ++26...+28
- Рівне – +26...+28
- Житомир – +25...+27
- Вінниця – +25...+27
- Одеса – +25...+27
- Миколаїв – +25...+27
- Херсон – +25...+27
- Сімферополь – +25...+27
- Кропивницький – 25...+27
- Черкаси – 25...+27
- Чернігів – 25...+27
- Суми – +25...+27
- Полтава – +25...+27
- Дніпро – +25...+27
- Запоріжжя – +25...+27
- Донецьк – +20...+22
- Луганськ – +19...+21
- Харків – +20...+22