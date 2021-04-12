Прогноз погоди на 13 квітня: почне холоднішати, можливий мокрий сніг

Погода в Україні 13 квітня буде дещо проходнішою, ніж останніми днями. Українцям варто підготуватися до дощів і навіть мокрого снігу.

Прогноз погоди 13 квітня

Варто зазначити: хмари затягнуть небо у західних областях, на інших територіях – мінлива хмарність і без істотних опадів.

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Середня температура повітря в Україні буде +13…+ 15 градусів, в Одесі трохи холодніше – +10...12 градусів. Вночі температура опуститься до +5...+7 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, дощі будуть у:

Закарпатській

Львівській

Івано-Франківській

Волинській

Чернівецькій області.

Прогноз погоди від синоптикині Наталки Діденко

В Україну суне серйозне похолодання і ймовірний навіть мокрий сніг. Такий прогноз на своєму фейсбуці дала синоптикиня Наталка Діденко. Втім, 13 квітня практично повсюди буде тепло – вдень +12.. +18 градусів, на узбережжі – +9… +12 градусів.

Дощі 13 квітня ймовірні на Півночі, в Центрі та на Півдні. Вони будуть короткотривалими і нерясними, часом небо лише затягуватиме щільніша хмарність без опадів.

Де варто очікувати на дощі і навіть на мокрий сніг, так це на Заході. Втім, ймовірно, що 13 квітня він ще не впаде.

Із заходу Європи до наших західних областей почне по-крокодилячому підповзати мокрий сніг. Але це вже швидше пізно ввечері або 14 квітня,

– попередила синоптикиня.

У Києві завтра буде хмарно, можливий невеликий дощ.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 13 квітня:

Ужгород – +13...+15

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +17...+19

Чернівці –+17...+19

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +15...+17

Рівне – +16...+18

Житомир – +14...+16

Вінниця – +13...+15

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +13...+15

Суми – +14...+16

Полтава – +14...+16

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +18...+20

Харків – +16...+18

Київ – +12...+14



Прогноз погоди 13 квітня у містах України / Скриншот з сайту Укргідрометцентру