Удень до +13 градусів, уночі – до -5: прогноз погоди на 13 листопада

Погода в Україні у суботу, 13 листопада, буде прохолодною, але сонячною. Синоптики прогнозують зростання температури вдень до +13 градусів.

Водночас повідомляється, що вночі стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів. Заморозків варто очікувати на Сумщині, Закарпатті, Прикарпатті та Буковині.

Читайте також Якою буде погода на Новий рік та Різдво: прогноз від синоптиків

Погода в областях України

У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Позначки на термометрах покажуть +6...+11 градусів. На Сході також без дощів, однак дещо прохолодніше – +4...+8 градусів.

У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +5…+7 градусів. На Півдні – сухо, там слід очікувати невеликого потепління +8...+13 градусів.

У Києві в суботу, 13 листопада, передбачають сонячну погоду та до +5…+7 градусів.

Погода у містах України 13 листопада

Ужгород – +9...+11

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +7...+9

Рівне – +6...+8

Житомир – +6...+8

Вінниця – +8...+10

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +5...+7

Суми – +4...+6

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...+8

Харків – +6...+8

Київ – +5...+7



Погода в Україні 13 листопада / Дані Укргідрометцентру