Удень до +13 градусів, уночі – до -5: прогноз погоди на 13 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 13 листопада, буде прохолодною, але сонячною. Синоптики прогнозують зростання температури вдень до +13 градусів.
Водночас повідомляється, що вночі стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів. Заморозків варто очікувати на Сумщині, Закарпатті, Прикарпатті та Буковині.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Позначки на термометрах покажуть +6...+11 градусів. На Сході також без дощів, однак дещо прохолодніше – +4...+8 градусів.
У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +5…+7 градусів. На Півдні – сухо, там слід очікувати невеликого потепління +8...+13 градусів.
У Києві в суботу, 13 листопада, передбачають сонячну погоду та до +5…+7 градусів.
Погода у містах України 13 листопада
Ужгород – +9...+11
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +7...+9
Рівне – +6...+8
Житомир – +6...+8
Вінниця – +8...+10
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +5...+7
Суми – +4...+6
Полтава – +6...+8
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +6...+8
Харків – +6...+8
Київ – +5...+7