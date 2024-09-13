Попередження про небезпечні метеорологічні явища: чого саме і в яких областях чекати

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, сповістили про них у щонайменше 5 областях.

Небезпечні метеорологічні явища прогнозували на Хмельниччині, Львівщині, Херсонщині, Волині та Рівненщині. Про що саме йдеться, передає 24 Канал.

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Попередження про небезпечні явища

Регіональні центри гідрометеорології попереджали, що вночі та вранці 13 вересня очікується туман. Зокрема, по:

Хмельницькій області та Хмельницькому,

Львівській області та Львову,

Волинській області та Луцьку,

Рівненській області та Рівному,

Херсонській області та Херсону.

Синоптики попереджали, що видимість 200 – 500 метрів. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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Де прогнозували небезпечні метеорологічні явища / Інфографіка регіональних центрів з гідрометеорології

Зауважимо, в Укргідрометцентрі прогнозували, що 13 – 14 вересня на більшій частині території України, 15 вересня на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. У суботу на Заході та Вінниччині значні опади, вночі в Карпатах і на Закарпатті – сильні дощі.