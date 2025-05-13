Невеликі дощі та тепло до +18: погода в Україні на 13 травня

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 13 травня, обіцяє принести в Україну мінливу хмарність. По всій країні також можуть пройти невеликі дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 13 травня

В Укргідрометцентрі розповіли, що вночі по всій Україні буде без опадів, однак вдень можуть пройти невеликі дощі в усіх областях.

Вітер цього дня очікується північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі буде становити +2 – +7 градусів, у західних та Вінницький областях на поверхні ґрунту очікують заморозки, а температура опуститься до 0 – +3 градусів.

Удень стовпчики термометра показуватимуть +10 – +15 градусів. На півдні та сході країни вночі температура опуститься до +4 – +9 градусів, а вдень підніметься до +13 – +18 градусів.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень можливий невеликий дощ. Температура вночі буде становити близько 0 градусів, а вдень – +5 – +10 градусів.

У Києві вночі прогнозують +5 – +7 градусів, а вдень +13 – +15 градусів.

Де оголосили попередження про пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі також оголосили попередження про пожежну небезпеку в Україні. Зокрема, 13 – 14 травня в Рівненській, Житомирській, Херсонській області та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Де в Україні буде пожежна небезпека 13 травня / Карта Укргідрометцентру

Довідково! Надзвичайна пожежна небезпека – погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).

Якою буде температура по областях

Київ +13...+15;

Ужгород +13...+15;

Львів +13...+15;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +12...+14;

Вінниця +13...+15;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +12...+14;

Суми +12...+14;

Полтава +13...+15;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +14...+16;

Харків +13...+15.



Прогноз погоди на 13 травня / Карта Укргідрометцентру