Невеликі дощі та тепло до +18: погода в Україні на 13 травня
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 13 травня, обіцяє принести в Україну мінливу хмарність. По всій країні також можуть пройти невеликі дощі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми Заморозки та сніг в Україні: коли, в яких областях і скільки ще днів будуть
Якою буде погода в Україні 13 травня
В Укргідрометцентрі розповіли, що вночі по всій Україні буде без опадів, однак вдень можуть пройти невеликі дощі в усіх областях.
Вітер цього дня очікується північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Де оголосили попередження про пожежну небезпеку
В Укргідрометцентрі також оголосили попередження про пожежну небезпеку в Україні. Зокрема, 13 – 14 травня в Рівненській, Житомирській, Херсонській області та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Де в Україні буде пожежна небезпека 13 травня / Карта Укргідрометцентру
Довідково! Надзвичайна пожежна небезпека – погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).
Якою буде температура по областях
- Київ +13...+15;
- Ужгород +13...+15;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +12...+14;
- Вінниця +13...+15;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +13...+15;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +12...+14;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +13...+15;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +14...+16;
- Харків +13...+15.