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24 Канал Новини України Тепло, але з дощами, а подекуди й грозами: прогноз погоди на 14 червня
13 червня, 15:18
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Тепло, але з дощами, а подекуди й грозами: прогноз погоди на 14 червня

Ірина Марціяш

В Україні в суботу, 14 червня, буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують вдень в низці регіонів опади.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 14 червня

Синоптики прогнозують, що вночі 14 червня буде без опадів. Вдень в Україні, крім більшості західних областей, очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер буде північно-західний, пориви якого сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі 9 – 14 градусів, вдень 18 – 23 градуси, на півдні країни до 25 градусів тепла; в Карпатах вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 12 – 17 градусів, 
– ідеться в повідомленні.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +20...+22
  • Ужгород +22...+24
  • Львів +20...+22
  • Івано-Франківськ +20...+22
  • Тернопіль +20...+22
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +20...+22
  • Луцьк +20...+22
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +19...+21
  • Вінниця +20...+22
  • Одеса +23...+25
  • Миколаїв +22...+24
  • Херсон +23...+25
  • Сімферополь +22...+24
  • Кропивницький +21...+23
  • Черкаси +20...+22
  • Чернігів +20...+22
  • Суми +19...+21
  • Полтава +21...+23
  • Дніпро +22...+24
  • Запоріжжя +23...+25
  • Донецьк +21...+23
  • Луганськ +20...+22
  • Харків +20...+22



Погода в Україні на 14 червня / Карта Укргідрометцентру