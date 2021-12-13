В Україні буде хмарно, місцями очікують мокрий сніг і мряку: прогноз погоди на 14 грудня

Погода в Україні у вівторок, 14 грудня, буде хмарною, місцями йтиме мокрий сніг або дрібний дощ. Повітря у середньому прогріється до -1…+1 градуса.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 14 грудня на сонце марно сподіватися. Воно світитиме тільки на Закарпатті.

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Опади – місцями невеликі, мокрий сніг переважно чи мряка, або просто волога щільна хмарність,

– зазначила Діденко.

Водночас в Укргідрометцентрі інформують про мокрий сніг на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Київщині та у Криму. На решті територій там очікують суху, та навіть сонячну, погоду.

Температура повітря коливатиметься від -2 до +7 градусів. Найхолодніше буде на Заході – 0…-2 градуси, найтепліше – на Півдні - +2…+5 градусів, у Криму – до +7.

Вітер дутиме помірний північного напрямку.

У Києві місцями падатимуть невеликі опади, буде підвищена вологість повітря та хмарність. Стовпчики термометрів показуватимуть від -1 до +1 градуса.

Погода в містах України 14 грудня

Ужгород – 0...+2

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – 0...-2

Чернівці – 0...-2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...-2

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – +1...+3

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +1...+3

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – 0...+2

Київ – -1...+1



Погода в Україні 14 грудня / Карта Укргідрометцентру

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Уривок допису Наталки Діденко:

Завтра, як ви бачите, сонця – катма, хіба щось трохи з'явиться на Закарпатті.

Опади – місцями невеликі, мокрий сніг переважно чи мряка, або просто волога щільна хмарність.

Захід 14-го грудня ще трохи покомизиться, вночі подекуди посипле снігом, але й там завтра ситуація втихомириться.

Дорогі туристи! Не сильно шастайте високогір'ями – лавинонебезпечно!

Температура повітря у вівторок коливатиметься в Україні від 2 морозу до 3 тепла.

Кому треба – напрямок вітру переважно північний, помірний.

У Києві 14-го грудня місцями невеликі опади, підвищена вологість повітря, хмарність – самі розумієте, будемо рятуватися зневагою до економії електроенергії та яскравою одежею й фруктами.