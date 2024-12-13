Мороз до -14 та ожеледиця: прогноз погоди на 14 грудня
Субота 14 грудня мине в Україні майже без опадів. При цьому у деяких областях очікується мороз до -14.
Також цього дня буде мінлива хмарність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 14 грудня
За прогнозом синоптиків, у суботу очікується лише невеликий сніг у Карпатах. На решті території України – без опадів.
На дорогах місцями буде ожеледиця.
Вітер цього дня прогнозується північно-західний з переходом на південно-західний, швидкість 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів опустяться до 9 – 14 градусів морозу, а вдень вони показуватимуть 1 – 6 градусів морозу. Водночас на півдні та крайньому заході України вночі буде 3 – 8 нижче нуля, а вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -5 – -3
- Ужгород 0 – +2
- Львів -3 – -1
- Івано-Франківськ -3 – -1
- Тернопіль -3 – -1
- Чернівці -3 – -1
- Хмельницький -4 – -2
- Луцьк -3 – -1
- Рівне -3 – -1
- Житомир -5 – -3
- Вінниця -4 – -2
- Одеса +1 – +3
- Миколаїв 0 – +2
- Херсон 0 – +2
- Сімферополь 0 – +2
- Кропивницький -4 – -2
- Черкаси -4 – -2
- Чернігів -5 – -3
- Суми -4 – -2
- Полтава -4 – -2
- Дніпро -4 – -2
- Запоріжжя 0 – +2
- Донецьк -4 – -2
- Луганськ -5 – -3
- Харків -4 – -2
Прогноз погоди на 14 грудня / Укргідрометцентр