В Україні поступово теплішає: прогноз погоди на 14 квітня

Погода в Україні у понеділок, 14 квітня, нарешті буде теплою. Цього дня українці бачитимуть на небі сонце, а опадів не очікується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Зауважимо, що вночі в деяких областях ще будуть заморозки.

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Якою буде погода 14 квіня

В Україні нарешті настане потепління після аномально холодного початку квітня. У понеділок буде тепло, очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують опадів на більшості території. Невеликий дощ може піти лише вранці та вдень у Львівській та Закарпатській областях.

Вітер буде переважно з південного напрямку та сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Уночі температура повітря складатиме +1...+6 градусів. У всіх областях, окрім більшості західних, на поверхні грунту будуть заморозки 0...-5 градусів.

Удень в Україні прогнозують від 13 до 18 градусів тепла. У Карпатах та на узбережжі морів буде від 8 до 13 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +15...+17;

Ужгород +14...+16;

Львів +13...+15;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +14...+16;

Луцьк +13...+15;

Рівне +14...+16;

Житомир +15...+17;

Вінниця +14...+16;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +14...+16;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +14...+16;

Чернігів +15...+17;

Суми +15...+17;

Полтава +15...+17;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +15...+17;

Харків +15...+17.

Прогноз погоди на 14 квітня / Карта Укргідрометцентру