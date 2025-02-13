Синоптики обіцяють потепління, у частині областей буде сніг та дощ: прогноз погоди на 14 лютого
В Україні у п'ятницю, 14 лютого, синоптична ситуація змінюватиметься. Синоптики повідомляють про підвищення температурних показників, по областях стане тепліше.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Водночас для частини областей обіцяють сніг, подекуди він буде з дощем.
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Яка буде погода 14 лютого
За даними Укргідрометцентру, невдовзі холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи. Тому, у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі.
Загалом погода в Україні буде хмарною. Вітер рухатиметься у південно-західному напрямку, вдень на заході країни – північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Водночас атмосферний фронт зумовить у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий сніг, на заході з дощем. Температура вночі буде від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла. На решті території без опадів.
Але лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Водночас температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, на сході країни очікують до 13 градусів морозу.
А от вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південній частині буде від 4 до 9 градусів тепла. На дорогах західних, місцями північних, Вінницької та Черкаської областей ожеледиця.
Погода в обласних центрах
- Київ 0...+2
- Ужгород +3...+5
- Львів +1...+3
- Івано-Франківськ +2...+4
- Тернопіль +1...+3
- Чернівці +3...+5
- Хмельницький +2...+4
- Луцьк +1...+3
- Рівне +1...+3
- Житомир 0...-2
- Вінниця +1...+3
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +5...+7
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +6...+8
- Кропивницький +1...+3
- Черкаси +1...+3
- Чернігів -1...+1
- Суми 0...-2
- Полтава -1...+1
- Дніпро +2...+4
- Запоріжжя +5...+7
- Донецьк +2...+4
- Луганськ +2...+4
- Харків +1...+3.
Прогноз погоди в Україні на 14 лютого 2025 року / Карта Укргідрометцентру