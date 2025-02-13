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24 Канал Новини України Синоптики обіцяють потепління, у частині областей буде сніг та дощ: прогноз погоди на 14 лютого
13 лютого, 17:21
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Синоптики обіцяють потепління, у частині областей буде сніг та дощ: прогноз погоди на 14 лютого

Маргарита Волошина

В Україні у п'ятницю, 14 лютого, синоптична ситуація змінюватиметься. Синоптики повідомляють про підвищення температурних показників, по областях стане тепліше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Водночас для частини областей обіцяють сніг, подекуди він буде з дощем.

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Яка буде погода 14 лютого

За даними Укргідрометцентру, невдовзі холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи. Тому, у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі. 

Загалом погода в Україні буде хмарною. Вітер рухатиметься у південно-західному напрямку, вдень на заході країни – північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Водночас атмосферний фронт зумовить у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий сніг, на заході з дощем. Температура вночі буде від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла. На решті території без опадів.

Але лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Водночас температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, на сході країни очікують до 13 градусів морозу.

А от вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південній частині буде від 4 до 9 градусів тепла. На дорогах західних, місцями північних, Вінницької та Черкаської областей ожеледиця.

Погода в обласних центрах

  • Київ 0...+2
  • Ужгород +3...+5
  • Львів +1...+3
  • Івано-Франківськ +2...+4
  • Тернопіль +1...+3
  • Чернівці +3...+5
  • Хмельницький +2...+4
  • Луцьк +1...+3
  • Рівне +1...+3
  • Житомир 0...-2
  • Вінниця +1...+3
  • Одеса +6...+8
  • Миколаїв +5...+7
  • Херсон +6...+8
  • Сімферополь +6...+8
  • Кропивницький +1...+3
  • Черкаси +1...+3
  • Чернігів -1...+1
  • Суми 0...-2
  • Полтава -1...+1
  • Дніпро +2...+4
  • Запоріжжя +5...+7
  • Донецьк +2...+4
  • Луганськ +2...+4
  • Харків +1...+3.


Прогноз погоди в Україні на 14 лютого 2025 року / Карта Укргідрометцентру