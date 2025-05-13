Дощі та нічні +2: прогноз погоди на 14 травня
Прохолода затримається в Україні ще й у середу, 14 травня. Подекуди також очікуються дощі.
Температура коливатиметься від +2 вночі до +17 вдень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 14 травня
У середу очікується мінлива хмарність.
14 травня територія України перебуватиме в полі слабко зниженого тиску, який зазнаватиме невеликих коливань. В повітряних просторах над нами все ще господарюватиме прохолодне вологе повітря з північних напрямків, яке вдень при прогріванні зумовлюватиме збільшення хмарності та невеликі дощі,
– пояснили синоптики.
Тож по всій території України вдень пройдуть невеликі дощі, а вночі – лише місцями.
Вітер буде переважно західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі термометри показуватимуть 2 – 7 вище нуля.
Вдень буде 12 – 17 градусів тепла, а на високогір'ї Карпат – 5 – 10.
Прогноз погоди на 14 травня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура по областях
- Київ +14...+16;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +14...+16;
- Тернопіль +14...+16;
- Чернівці +15...+17;
- Хмельницький +14...+16;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +14...+16;
- Житомир +14...+16;
- Вінниця +14...+16;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +14...+16;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +14...+16;
- Чернігів +14...+16;
- Суми +13...+15;
- Полтава +14...+16;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +15...+17;
- Харків +13...+15.