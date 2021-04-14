Прогноз погоди на 15 квітня: Україну накриють дощі, найхолодніше буде на Заході

Погода в Україні у четвер, 15 квітня, буде дощовою, місцями прогнозують мокрий сніг. Найхолодніше буде на Заході – +4...+9 градусів, натомість найтепліше на Сході –+14...+17 градусів.

В Україні продовжує дощити, однак 15 квітня опади прогнозують не лише на території західних областей, а скрізь.

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Яку погоду прогнозують в регіонах України

По всій країні падатиме дощ, а у західних областях – ще й мокрий сніг. За словами синоптикині Наталки Діденко, найбільша ймовірність мокрого снігу буде ближче та навколо Карпат.

Найтепліше буде на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині та Чернігівщині – +14...+17 градусів. Найнижчої позначки стовпчики термометрів сягатимуть на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Буковині – +4...+7 градусів.

Вітер буде змінним, розганятиметься до +5...+10 метрів за секунду.

У Києві повітря прогріється до +12…+14 градусів, вдень теж падатиме дощ.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 15 квітня

Ужгород – +4..+6

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +7...+9

Рівне – +7...+9

Житомир – +13...+15

Вінниця – +13...+15

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 15 квітня у містах України / Скриншот з сайту Укргідрометцентру