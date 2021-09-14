"Бабине літо" продовжується: прогноз погоди в Україні на 15 вересня

Погода в Україні в середу, 15 вересня, буде сухою та сонячною. Незважаючи на календарну осінь, температура повітря по всій країні коливатиметься в межах +19...+26 градусів.

В усіх регіонах країни погода буде приблизно однаковою. Українці матимуть ще одну нагоду насолодитися проміннями теплого сонця.

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Погода в регіонах

Найпрохолодніше 15 вересня буде на Півночі. Там температура повітря становитиме +19...+22 градусів. Дещо тепліше буде на Заході. Однак найбільше тепла отримають мешканці Закарпаття – там повітря розігріється до +23...+25 градусів.

У центральних та східних областях також буде тепло – +20...+24. Однак найбільше теплом погода потішить мешканців Півдня. Там температура повітря коливатиметься в межах +22...+26 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що опадів завтра не передбачають.

Дощі завтра малоймовірні, практично повсюди переважатиме сонячна малохмарна погода,

– зазначила Діденко.

У Києві, як і в регіонах, буде сухо. Температура повітря становитиме +20...+22 градуси.

Погода в містах України

Ужгород – +23...+25

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +20...+22

Вінниця – +21...+23

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +20...+22

Чернігів – +19...+21

Суми – +19...+21

Полтава – +20...+22

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +22...+24

Харків – +21...+23

Київ – +20...+22



Погода 15 вересня / Карта Укргідрометцентру