Де будуть зливи та грози, у яких областях похолодає: прогноз погоди на 16 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в понеділок, 16 вересня, в частині областей України буде дощовою. Подекуди також прогримлять грози.
Де саме литиме і яку температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал. До речі, місцями буде шквальний вітер.
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Погода на 16 вересня
За прогнозом Укргідрометцентру, 16 вересня в більшості західних і південних областей, а також в окупованому Криму буде хмарно з проясненнями. Пройдуть помірні, вночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями значні дощі. На решті території України – мінлива хмарність, без опадів.
Синоптики зазначили, що вітер буде східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Лівобережжі подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Вночі в Україні +14 – +19 градусів, вдень +23 – +28. Однак, у західних областях вночі +10 – +15, вдень +19 – +24, на Закарпатті та Прикарпатті лише +13 – +18 градусів.
Температура у великих містах
- Київ +25 – +27
- Ужгород +15 – +17
- Львів +15 – +17
- Івано-Франківськ +15 – +17
- Тернопіль +17 – +19
- Чернівці +15 – +17
- Хмельницький +21 – +23
- Луцьк +21 – +23
- Рівне +21 – +23
- Житомир +25 – +27
- Вінниця +23 – +25
- Одеса +20 – +22
- Миколаїв +24 – +26
- Херсон +24 – +26
- Сімферополь +24 – +26
- Кропивницький +25 – +27
- Черкаси +25 – +27
- Чернігів +25 – +27
- Суми +25 – +27
- Полтава +25 – +27
- Дніпро +25 – +27
- Запоріжжя +24 – +26
- Донецьк +25 – +27
- Луганськ +26 – +28
- Харків +25 – +27