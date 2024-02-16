Дощі, тумани та мороз вночі: прогноз погоди на 17 лютого

Погода в Україні в суботу, 17 лютого, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують, що опадів не буде.

Щоправда, у північно-західній частині вдень невеликий дощ. У західних областях – місцями туман вночі та вранці.

Дивіться також Знову посилення морозів: чи буде ще різке похолодання в Україні

Якою буде погода в регіонах України

На всій території України 17 лютого буде переважно південно-східний вітер, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у східних областях вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 тепла. На решті території вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла, на Заході – 8 – 13 градусів тепла,

– розповіли синоптики.

За їхніми словами, у Київській області буде хмарно з проясненням, опадів не прогнозують. Вітер також переважно південно-східний 5 – 10 метрів за секунду.

"Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла. У Києві вночі близько нуля, вдень 4 – 6 градусів тепла", – попередили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в містах України

Київ – +4…+6

Ужгород – +9…+11

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +8…10

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +9…+11

Рівне – +8…+10

Житомир – +6…+8

Вінниця – +7…+9

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – +4…6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +1…+3

Луганськ – -1…+1

Харків – +1…+3



Погода по Україні на 17 лютого 2024 року / Укргідрометцентр