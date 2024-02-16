Дощі, тумани та мороз вночі: прогноз погоди на 17 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в суботу, 17 лютого, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують, що опадів не буде.
Щоправда, у північно-західній частині вдень невеликий дощ. У західних областях – місцями туман вночі та вранці.
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Якою буде погода в регіонах України
На всій території України 17 лютого буде переважно південно-східний вітер, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура у східних областях вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 тепла. На решті території вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла, на Заході – 8 – 13 градусів тепла,
– розповіли синоптики.
За їхніми словами, у Київській області буде хмарно з проясненням, опадів не прогнозують. Вітер також переважно південно-східний 5 – 10 метрів за секунду.
"Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла. У Києві вночі близько нуля, вдень 4 – 6 градусів тепла", – попередили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +4…+6
- Ужгород – +9…+11
- Львів – +10…+12
- Івано-Франківськ – +10…+12
- Тернопіль – +9…+11
- Чернівці – +8…10
- Хмельницький – +5…+7
- Луцьк – +9…+11
- Рівне – +8…+10
- Житомир – +6…+8
- Вінниця – +7…+9
- Одеса – +6…+8
- Миколаїв – +5…+7
- Херсон – +5…+7
- Сімферополь – +3…+5
- Кропивницький – +4…6
- Черкаси – +4…+6
- Чернігів – +3…+5
- Суми – +2…+4
- Полтава – +3…+5
- Дніпро – +3…+5
- Запоріжжя – +3…+5
- Донецьк – +1…+3
- Луганськ – -1…+1
- Харків – +1…+3
Погода по Україні на 17 лютого 2024 року / Укргідрометцентр