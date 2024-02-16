Дощі, тумани та мороз вночі: прогноз погоди на 17 лютого

16 лютого 2024, 16:52
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні в суботу, 17 лютого, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують, що опадів не буде.

Щоправда, у північно-західній частині вдень невеликий дощ. У західних областях – місцями туман вночі та вранці.

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Якою буде погода в регіонах України

На всій території України 17 лютого буде переважно південно-східний вітер, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у східних областях вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 тепла. На решті території вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла, на Заході – 8 – 13 градусів тепла,
– розповіли синоптики. 

За їхніми словами, у Київській області буде хмарно з проясненням, опадів не прогнозують. Вітер також переважно південно-східний 5 – 10 метрів за секунду.

"Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла. У Києві вночі близько нуля, вдень 4 – 6 градусів тепла", – попередили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в містах України

  • Київ – +4…+6
  • Ужгород – +9…+11
  • Львів – +10…+12
  • Івано-Франківськ – +10…+12
  • Тернопіль – +9…+11
  • Чернівці – +8…10
  • Хмельницький – +5…+7
  • Луцьк – +9…+11
  • Рівне – +8…+10
  • Житомир – +6…+8
  • Вінниця – +7…+9
  • Одеса – +6…+8
  • Миколаїв – +5…+7
  • Херсон – +5…+7
  • Сімферополь – +3…+5
  • Кропивницький – +4…6
  • Черкаси – +4…+6
  • Чернігів – +3…+5
  • Суми – +2…+4
  • Полтава – +3…+5
  • Дніпро – +3…+5
  • Запоріжжя – +3…+5
  • Донецьк – +1…+3
  • Луганськ – -1…+1
  • Харків – +1…+3


Погода по Україні на 17 лютого 2024 року / Укргідрометцентр

Автор: Діана Квасневська