Дощі у низці областей та потепління до +23: прогноз погоди в Україні на 17 травня

Прогноз погоди в Україні на суботу, 17 травня, принесе дощі у низку областей нашої держави. У деяких регіонах очікується потепління до +23 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 17 травня

Синоптики розповіли, що 17 травня в Україні буде марно з проясненнями. У більшості областей очікують невеликі дощі, вдень у південних, центральних, Київській та Чернігівській областях – місцями помірні опади. У східних та більшості західних регіонів вночі – без опадів.

Вітер цього дня буде переважно північно-західний, на Лівобережжі – південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Водночас удень на Лівобережжі подекуди можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі в країні коливатиметься від +6 до +11 градусів, у західних областях від +2 до +7 градусів.

Удень стовпчики термометра можуть піднятися у межах від +11 до +16 градусів, у східних і південно-східних регіонах – тепліше, близько +18 – +23 градусів.

У Карпатах очікуються дощ і мокрий сніг, температура впродовж доби там коливатиметься від +2 до +7 градусів.

У Києві вдень також прогнозують помірні дощі. Температура вночі там опуститься до +6 – +8 градусів, а вдень буде коливатися у межах +12 – +14 градусів.

Яка температура по обласних центрах

Київ +12...+14

Ужгород +12...+14

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +11...+13

Тернопіль +10...+12

Чернівці +11...+13

Хмельницький +11...+13

Луцьк +10...+12

Рівне +10...+12

Житомир +13...+15

Вінниця +13...+15

Одеса +19...+21

Миколаїв +19...+21

Херсон +19...+21

Сімферополь +19...+21

Кропивницький +14...+16

Черкаси +13...+15

Чернігів +14...+16

Суми +15...+17

Полтава +15...+17

Дніпро +19...+21

Запоріжжя +19...+21

Донецьк +19...+21

Луганськ +21...+23

Харків +18...+20



Прогноз погоди в Україні на 17 травня / Карта Укргідрометцентру