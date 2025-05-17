Дощі у низці областей та потепління до +23: прогноз погоди в Україні на 17 травня
Прогноз погоди в Україні на суботу, 17 травня, принесе дощі у низку областей нашої держави. У деяких регіонах очікується потепління до +23 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 17 травня
Синоптики розповіли, що 17 травня в Україні буде марно з проясненнями. У більшості областей очікують невеликі дощі, вдень у південних, центральних, Київській та Чернігівській областях – місцями помірні опади. У східних та більшості західних регіонів вночі – без опадів.
Вітер цього дня буде переважно північно-західний, на Лівобережжі – південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Водночас удень на Лівобережжі подекуди можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі в країні коливатиметься від +6 до +11 градусів, у західних областях від +2 до +7 градусів.
Удень стовпчики термометра можуть піднятися у межах від +11 до +16 градусів, у східних і південно-східних регіонах – тепліше, близько +18 – +23 градусів.
У Карпатах очікуються дощ і мокрий сніг, температура впродовж доби там коливатиметься від +2 до +7 градусів.
У Києві вдень також прогнозують помірні дощі. Температура вночі там опуститься до +6 – +8 градусів, а вдень буде коливатися у межах +12 – +14 градусів.
Яка температура по обласних центрах
- Київ +12...+14
- Ужгород +12...+14
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +11...+13
- Хмельницький +11...+13
- Луцьк +10...+12
- Рівне +10...+12
- Житомир +13...+15
- Вінниця +13...+15
- Одеса +19...+21
- Миколаїв +19...+21
- Херсон +19...+21
- Сімферополь +19...+21
- Кропивницький +14...+16
- Черкаси +13...+15
- Чернігів +14...+16
- Суми +15...+17
- Полтава +15...+17
- Дніпро +19...+21
- Запоріжжя +19...+21
- Донецьк +19...+21
- Луганськ +21...+23
- Харків +18...+20
Прогноз погоди в Україні на 17 травня / Карта Укргідрометцентру