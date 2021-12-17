Сніг, хмарно та волого: прогноз погоди на 18 грудня

Погода в Україні у п'ятницю, 18 грудня, буде прохолодною. Майже на всій території країни буде хмарно. Подекуди очікують опади.

Зокрема сніжитиме у деяких західних регіонах. У Карпатах також попередили про сходження снігових лавин.

Читайте також Туман, ожеледиця та лавини: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в регіонах України 18 грудня

На заході країни буде в середньому вдень від -1 до +4 градусів. Вночі температура дещо опуститься до -1 та до +2 градусів. Невеликий сніг прогнозують на:

Івано-Франківщині;

Тернопільщині;

Хмельниччині;

Житомирщині;

Рівненщині;

Волині.

У південних, північних, а також центральних та східних областях буде орієнтовно аналогічна погода – хмарна та прохолодна.

Синоптикиня Наталка Денісенко написала, що погода буде вологою, хмарною, а також з опадами. Зокрема буде мокрий сніг та дощ.

У Києві впродовж вихідних буде вогко, часом мокрий сніг, можливо, з дощем чи мрякою,

– попередила синоптикиня.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +1, а вдень – буде нульовою. Натомість у неділю, 19 грудня, у столиці буде сильний штормовий вітер.

Окрім того, у Карпатах попередли про небезпеку сходження снігових лавин. Зокрема у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Погода у містах України 18 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – +1...+1

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -1...+1



Погода в Україні 18 грудня / Дані Укргідрометцентр