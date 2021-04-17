Прогноз погоди на 18 квітня: потепліє до +15, частину регіонів накриють дощі

Погода в Україні у неділю, 18 квітня, буде доволі прохолодною. На Півночі та у частині західних й центральних областей дощитиме. Температура у деяких регіонах підніметься до +15.

Найтепліше традиційно буде на Півдні. На Миколаївщині, Херсонщині та в окупованому Криму прогнозують +13...+15 градусів. В Одеській області – трохи холодніше.

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Північ накриють дощі. На Чернігівщині похолодає до +10...+12 градусів. Натомість на Житомирщині температура повітря прогріється аж до +14.

Частину регіонів на Заході накриють опади. Температура коливатиметься від +11 до +14 градусів. Дощитиме у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

На Сході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Проте опадів очікувати не варто. Найтепліше буде на Донеччині, там стовпчики термометрів піднімуться до +15.

Водночас у центральних областях також буде досить тепло. Вдень синоптики прогнозують там хмарну погоду з проясненнями. Проте опадів там також не буде.

У Києві неділя буде вологою та прохолодною. Подекуди падатиме дощ, вдень температура коливатиметься у межах +10...+11 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, неділя в Україні знову не обіцяє теплої погоди. У більшості областей завтра вдень очікується +10+14 градусів.

У Карпатах ще нижче, на високогір'ї до мінусів. Найближчої ночі в багатьох областях будуть заморозки,

– попередила вона.

Й додала, що циклон із дощами "прикриє" від заморозків Чернігівщину, Полтавщину, Сумщину, Київщину, ймовірно, Житомирщину та Рівненщину.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +12...+14

Рівне – +11...+13

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 18 квітня / Карта Укргідрометцентру