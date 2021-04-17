Прогноз погоди на 18 квітня: потепліє до +15, частину регіонів накриють дощі

Погода в Україні у неділю, 18 квітня, буде доволі прохолодною. На Півночі та у частині західних й центральних областей дощитиме. Температура у деяких регіонах підніметься до +15.
Джерело:Укргідрометцентр
Найтепліше традиційно буде на Півдні. На Миколаївщині, Херсонщині та в окупованому Криму прогнозують +13...+15 градусів. В Одеській області – трохи холодніше.
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Північ накриють дощі. На Чернігівщині похолодає до +10...+12 градусів. Натомість на Житомирщині температура повітря прогріється аж до +14.
Частину регіонів на Заході накриють опади. Температура коливатиметься від +11 до +14 градусів. Дощитиме у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
На Сході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Проте опадів очікувати не варто. Найтепліше буде на Донеччині, там стовпчики термометрів піднімуться до +15.
Водночас у центральних областях також буде досить тепло. Вдень синоптики прогнозують там хмарну погоду з проясненнями. Проте опадів там також не буде.
У Києві неділя буде вологою та прохолодною. Подекуди падатиме дощ, вдень температура коливатиметься у межах +10...+11 градусів.
Прогноз від Наталки Діденко
За словами синоптикині Наталки Діденко, неділя в Україні знову не обіцяє теплої погоди. У більшості областей завтра вдень очікується +10+14 градусів.
У Карпатах ще нижче, на високогір'ї до мінусів. Найближчої ночі в багатьох областях будуть заморозки,
– попередила вона.
Й додала, що циклон із дощами "прикриє" від заморозків Чернігівщину, Полтавщину, Сумщину, Київщину, ймовірно, Житомирщину та Рівненщину.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +12...+14
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +12...+14
Рівне – +11...+13
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +10...+12
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +12...+14
Харків – +12...+14
Київ – +11...+13
Прогноз погоди на 18 квітня / Карта Укргідрометцентру