Шквальна спека, однак дощ також буде: погода в Україні 18 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 18 серпня, буде спекотною у більшості регіонів. Через це в певних областях оголошено підвищену пожежну небезпеку. Також не обійдеться подекуди без дощу.
Літня спека досить часто є причиною неможливості вийти з дому. Зокрема, синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку на певних територіях України 18 серпня.
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Прогноз по регіонах
Власне, найбільш слід бути обачними жителям Заходу. У всіх областях цього регіону, окрім Івано-Франківської та Закарпатської областей, оголошену підвищену пожежну небезпеку.
Разом з тим в цій частині нашої держави подекуди дощитиме, а саме – на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті та Чернівеччині.
Остерігатися високих температур та пожеж слід також жителям Центру та частково Півдня – Одеської області та Криму. Хоч і очікується мінлива хмарність, однак без головного убору краще на вулицю не виходити.
Водночас на Півночі та Сході буде сприятлива метеорологічна ситуація. Не варто сподіватися на дощ у цих регіонах.
Вітер буде північно-східний, східний, зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів за Цельсієм, а вдень – від 28 до 33 градусів, у південній частині – до 35 градусів,
– пишуть в Укргідрометцентрі.
Окремо про погоду в столиці. У Києві та області оголошено підвищену пожежну небезпеку. Температура подекуди може досягати 32 градусів за Цельсієм.
Пожежна небезпека 18 серпня / Карта Укргідрометцентру
Температура по Україні
- Київ – +30...+32
- Ужгород – +30...+32
- Львів – +30...+32
- Івано-Франківськ – +30...+32
- Тернопіль – +30...+32
- Чернівці – +29...+31
- Хмельницький – +30...+32
- Луцьк – +30...+32
- Рівне – +30...+32
- Житомир – +30...+32
- Вінниця – +31...+33
- Одеса – +31...+33
- Миколаїв – +33...+35
- Херсон – +32...+34
- Сімферополь – +32...+34
- Кропивницький – +30...+32
- Черкаси – +29...+31
- Чернігів – +30...+32
- Суми – +29...+31
- Полтава – +29...+31
- Дніпро – +30...+32
- Запоріжжя – +31...+33
- Донецьк – +28...+30
- Луганськ – +29...+31
- Харків – +30...+32
Температура в обласних центрах 18 серпня / Карта Укргідрометцентру