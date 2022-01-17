Сильний вітер продовжує лютувати: прогноз погоди на 18 січня

17 січня 2022 , 15:42

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 січня буде відносно теплою, однак здебільшого зі снігом. Крім того, по всій території країни очікують сильні вітри.

У більшості областей 18 січня температура повітря триматиметься нижче нуля. Через сильний вітер синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

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Погода в регіонах

На Заході України в більшості областях уночі та весь день очікують періодичні опади у вигляді снігу. Однак опади оминуть Волинську, Закарпатську та Рівненську області. Там синоптики прогнозують незначний сніг. Удень температура повітря коливатиметься в межах від -1 до +2 градусів.

На Півночі, Сході та в Центрі уночі подекуди буде мокрий сніг. Однак удень опади очікують в усіх областях. Температура коливатиметься в межах -4 до 0 градусів.

На Півдні вночі можливий мокрий сніг, однак день мине без істотних опадів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, крім сильного вітру, в регіонах можлива ожеледиця.

Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових 15-22 метрів за секунду, часом й сильніше. На дорогах залишається ожеледиця,
– розповіла Діденко.

У Києві 18 січня прогнозують зі снігом удень та вночі. Температура повітря становитиме -4...-2.

Погода в містах

Ужгород – 0...+2

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -2...0

Тернопіль – -2...0

Чернівці – -2...0

Хмельницький – -2...0

Луцьк – -1...+1

Рівне – -2...0

Житомир – -2...0

Вінниця – -3...-1

Одеса – 0...+2

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1...+1

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – -2...0

Черкаси – -3...-1

Чернігів – -4...-2

Суми – -4...-2

Полтава – -4...+2

Дніпро – -2...0

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -3...-1

Київ – -4...-2


Прогноз погоди на 18 січня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Іван Магуряк