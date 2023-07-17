Грози та шквальний вітер: у ДСНС оголосили штормове попередження
Джерело:ДСНС України
У частині України 18 липня розгуляється справжня негода. За прогнозами синоптиків, у деяких областях будуть грози та шквальний вітер.
Про це повідомили у ДСНС. Рятувальники розповіли, на що чекати українцям.
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ДСНС оголосила штормове попередження
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища, зокрема грози будуть:
- до кінця доби 17 липня та вночі 18 липня у західних і Житомирській областях,
- вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу.
Своєю чергою, вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській та Харківській областях грози місцями супроводжуватиме шквальний вітер швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
І рівень небезпечності, жовтий. Будьте обережні!
– наголосили в ДСНС.
ДСНС попередила про грози та шквали 18 липня / Фото ДСНС України
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Як діяти під час грози: поради експертів
- Якщо гроза застала вас вдома, то варто зачинити двері та вікна.
- Не слід паркувати автомобілі біля дерев та високих конструкцій, адже шквальний вітер може їх повалити.
- На вулиці не варто ховатися під високі дерева, особливо поодинокі. Також треба перебувати якомога далі від металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач, позаяк вони теж можуть впасти.
- Якщо грозу супроводжує штормовий вітер, необхідно сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.
- У разі перебування на відкритій місцевості важливо, щоб із землею було якнайменше точок дотику.