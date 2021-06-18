Прогноз погоди на 19 червня: в Україні обіцяють до +30, однак зливи не вщухатимуть

Погода в Україні у суботу, 19 червня, буде спекотною та дощовою. Зливи синоптики прогнозують у західних, південних і центральних регіонах країни.
Сухо буде на Півночі та Сході. Окрім того, там прогнозують найсильнішу спеку. Справжніми літніми рекордсменками стануть Донецька та Луганська область. Температура повітря там прогріється до +30 градусів.
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Середня денна температура в Україні становитиме +27...+29 градусів. Найпрохолодніше буде в Одесі, Івано-Франківську та Тернополі. Там прогнозують від +24 до +27 градусів.
У Києві синоптики обіцяють +27...+29. Жителі української столиці зможуть насолодитися сухою та сонячною погодою.
Прогноз синоптикині Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 19-го червня в Україні буде спекотно. "Найсвіжішу" погоду обіцяють на південному заході.
Дощі у суботу пройдуть в західних областях, з обіду опади просунуться далі, в східному напрямку.
Дощі супроводжуватимуться грозами, подекуди сильними зливами, шквалом та навіть градом,
– наголосила синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 18 червня:
Ужгород – +27...+29
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +25...+27
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +28...+30
Харків – +27...+29
Київ – +27...+29