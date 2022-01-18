Водохреще буде морозним, але безвітряним: прогноз погоди на 19 січня

Погода в Україні у середу, 19 січня, буде морозною, особливо – вночі. Щоправда, сильний вітер, який вирував попередніми днями, нарешті стихне.

На Заході вдень морозів може не бути. Прогнозують 0...+2 градуси, лише у Закарпатській області – -1...+1.

До речі Дерево впало на жінку, низка будинків знеструмлені: негода зчинила багато лиха на Львівщині

Нічні морози залишаються

Вночі ж температура повітря по всій Україні сягатиме нижче нуля. Західні регіони – не виняток – -4...-6. Найхолодніше буде на Півночі. Там прогнозують вдень -5...-7, а вночі – аж -10...-12.

У південних та східних регіонах трішки тепліше – 0...+2. Подекуди може вдарити до -1 градуса. Така ж ситуація у Центрі України. У Києві обіцяють 0...-2 градуси вдень. Нічна температура становитиме -6...-8.

Опадів бути не повинною Лише вночі на Сході, частині Півдня та Півночі можливий сніг.

Вітер послабне

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що сильного вітру на Водохреще вже не буде. Однак попередила, що дороги скує ожеледиця.

На дорогах – ожеледиця, на трасах – сіль і каша, на тротуарах – всього потрохи,

– зазначила синоптикиня.

Погода в містах

Ужгород – -1...+1

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – -1...+1

Вінниця – 0...+2

Одеса – 0...+2

Миколаїв – 0...+2

Херсон – -1...+1

Сімферополь – 0...-2

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -0...+2

Чернігів – -5...-7

Суми – -1...+1

Полтава – -5...-7

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – 0...-2

Луганськ – 0...-2

Харків – -5...-7

Київ – 0...-2



Погода 19 січня / Фото Укргідрометцентру