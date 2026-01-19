-20 та ожеледиця не відступають: прогноз погоди 20 січня
Справжня зима не покидає Україну. У вівторок, 20 січня, утримається сильний мороз та ожеледиця.
Буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 20 січня?
У вівторок ніде в Україні опадів не прогнозують.
На дорогах подекуди можлива ожеледиця, а у більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер цього буде переважно північно-західний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Нічна температура утримуватиметься на рівні -12 – -17, лише на заході та півночі країни буде холодніше – місцями до -20. Вдень тут прогнозують -6 – -11.
А на півдні країни та Закарпатті вночі буде -8 – -13, вдень 0 – -5.
Яка температура буде в регіонах?
Київ -10...-8;
Ужгород -3…-1;
Львів -9...-7;
Івано-Франківськ -9...-7;
Тернопіль 9...-7;
Чернівці 9...-7;
Хмельницький 9...-7;
Луцьк 9...-7;
Рівне -9...-7;
Житомир 9...-7;
Вінниця 9...-7;
Одеса -3…-1;
Миколаїв -3…-1;
Херсон -3…-1;
Сімферополь -3…-1;
Черкаси 9...-7;
Чернігів 9...-7;
Суми 9...-7;
Полтава 9...-7;
Дніпро 9...-7;
Запоріжжя -3…-1;
Донецьк -9…-7;
Луганськ -8…-6;
Харків -9...-7.
Прогноз погоди в Україні на 20 січня / Карта Укргідрометцентр
З 22 січня в Україні очікується послаблення морозів. А після 25 січня – навіть плюсові температури у південних регіонах і на Закарпатті.
Через сильні морози пасажири Укрзалізниці скаржилися на замерзання вагонів. Тим часом в Одесі почало замерзати море, подібне востаннє спостерігали майже 15 років тому.
Водночас метеорологи попереджають про різке зниження температур у Європі через вторгнення холодних повітряних мас із Сибіру. Така погода може тривати до середини лютого.