-20 та ожеледиця не відступають: прогноз погоди 20 січня

Справжня зима не покидає Україну. У вівторок, 20 січня, утримається сильний мороз та ожеледиця.

Буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Українців у мережі налякали забрудненням повітря: пояснення фахівців, що відбувається

Якою буде погода 20 січня?

У вівторок ніде в Україні опадів не прогнозують.

На дорогах подекуди можлива ожеледиця, а у більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер цього буде переважно північно-західний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Нічна температура утримуватиметься на рівні -12 – -17, лише на заході та півночі країни буде холодніше – місцями до -20. Вдень тут прогнозують -6 – -11.

А на півдні країни та Закарпатті вночі буде -8 – -13, вдень 0 – -5.

Яка температура буде в регіонах?

Київ -10...-8;

Ужгород -3…-1;

Львів -9...-7;

Івано-Франківськ -9...-7;

Тернопіль 9...-7;

Чернівці 9...-7;

Хмельницький 9...-7;

Луцьк 9...-7;

Рівне -9...-7;

Житомир 9...-7;

Вінниця 9...-7;

Одеса -3…-1;

Миколаїв -3…-1;

Херсон -3…-1;

Сімферополь -3…-1;

Черкаси 9...-7;

Чернігів 9...-7;

Суми 9...-7;

Полтава 9...-7;

Дніпро 9...-7;

Запоріжжя -3…-1;

Донецьк -9…-7;

Луганськ -8…-6;

Харків -9...-7.

Прогноз погоди в Україні на 20 січня / Карта Укргідрометцентр

Погода: останні новини