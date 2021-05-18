Прогноз погоди на 19 травня: дощі та грози не відпускатимуть Україну

Погода у середу, 19 травня, буде й надалі дощовою, хоча й відносно теплою. Грози прогнозують у всіх областях, а повітря прогріється від +15 до +22 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, циклон принесе на територію України 19 травня дощі та грози.
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Якою буде погода в регіонах
Від опадів українцям не вдасться заховатися – дощі та грози очікують у всіх областях.
Температура повітря коливатиметься від +15 до +22 градусів. Найсвіжіше буде на Заході та Житомирщині – +15…+17 градусів, найтепліше – на Півдні – 18…+22 градуси.
Вітер дутиме північно-західний, на Лівобережжі – південних напрямків, помірний. Однак при грозах можливі шквали та град.
У Києві теж будуть дощі та грози. Стовпчики термометрів підіймуться до +17…+19 градусів.
Прогноз погоди у містах України на середу, 19 травня
Ужгород – +17..+19
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +15...+17
Вінниця – +14...+16
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +17...+19
Суми – +17...+19
Полтава – +17...+19
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +17...+19
Харків – +17...+19
Київ – +17...+19