Прогноз погоди на 19 травня: дощі та грози не відпускатимуть Україну

Погода у середу, 19 травня, буде й надалі дощовою, хоча й відносно теплою. Грози прогнозують у всіх областях, а повітря прогріється від +15 до +22 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, циклон принесе на територію України 19 травня дощі та грози.

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Якою буде погода в регіонах

Від опадів українцям не вдасться заховатися – дощі та грози очікують у всіх областях.

Температура повітря коливатиметься від +15 до +22 градусів. Найсвіжіше буде на Заході та Житомирщині – +15…+17 градусів, найтепліше – на Півдні – 18…+22 градуси.

Вітер дутиме північно-західний, на Лівобережжі – південних напрямків, помірний. Однак при грозах можливі шквали та град.

У Києві теж будуть дощі та грози. Стовпчики термометрів підіймуться до +17…+19 градусів.

Прогноз погоди у містах України на середу, 19 травня

Ужгород – +17..+19

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +15...+17

Вінниця – +14...+16

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +17...+19

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Київ – +17...+19



Прогноз погоди на 19 травня / Карта Укргідрометцентру