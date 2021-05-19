Прогноз погоди на 20 травня: на заході буде свіжо, на сході – тепло

Погода в Україні 20 травня все ще буде дощовою. Опадів синоптики не прогнозують лише на сході, Києві, Луцьку, Тернополі та Криму.

Якою буде погода на День вишиванки

Середня температура повітря коливатиметься у межах +14...+22 градусів. На Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині можливі грози.

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У Західній Україні погода буде свіжою та дощовою. Температуру повітря прогнозують +14…+16 градусів. На Закарпатті буде на градус холодніше.

Мешканці Запоріжжя, Донецька та Луганська зможуть порадіти теплому сонечку. Синоптики обіцяють у цих областях +20...+21 градуса.

З південних областей найхолодніше буде в Одесі – +14...+16 градусів. Водночас на Херсонщині температура повітря підійметься до +19...+21 градуса, а в Криму до – +21…+23 градусів.

На Півночі України стовпчики термометрів будуть на рівні +15...+18 градусів. Крім того, там падатиме дощ.

У Києві синоптики обіцяють бездощову погоду. Температура повітря прогріється до +17...+19 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, 20 травня в Україні з'явиться "суха смуга": "Вона дугою вигнеться від Волині, Житомирщини, Київщини через Полтавщину, Дніпропетровщину на Запоріжжя та Крим".

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Вздовж неї суттєві опади малоймовірні, хіба що якийсь зальотний дощ може забігти від сусідів. При грозах можливі сильні пориви вітру. Усі області, які опиняться поза цією смугою, отримають від атмосфери короткочасні грозові дощі різної інтенсивності,

– розповіла синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 20 травня

Ужгород – +15..+17

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +16...+18

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +15...+17

Суми – +16...+18

Полтава – +17...+19

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +20...+22

Харків – +18...+20

Київ – +17...+19



Прогноз погоди на 20 травня / Карта Укргідрометцентру