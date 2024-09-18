Тепло, але місцями з дощем та сильним вітром: прогноз погоди в Україні на 19 вересня

Синоптики прогнозують, що четвер, 19 вересня, в Україні мине переважно без опадів та з мінливою хмарністю. Втім, деяким регіонам все ж варто очікувати дощі та сильні пориви вітру.

За даними Укргідрометцентру, у деяких областях температура повітря триматиметься на позначці 25 градусів тепла вдень. А от уночі стовпчики термометра показуватимуть подекуди лише 9 градусів тепла.

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Якою буде погода 19 вересня в Україні

Синоптики прогнозують на цей день мінливу хмарність. У більшості регіонів доба мине без опадів.

Дощі прогнозують лише місцями у південно-західній частині та у Криму. Вони будуть короткочасними.

Вітер буде східний та північно-східний – 7 – 12 метрів за секунду. А у південних, також місцями у східних та центральних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура у більшості регіонах вночі буде 9 – 14 градусів тепла, а на півдні – 12 – 17.

Удень повітря прогріється до 21 – 26 градусів тепла. У Карпатах буде прохолодніше – 15 – 20.

Погода у містах України

Київ +22...+24

Ужгород +21...+23

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +20...+22

Чернівці +20...+22

Хмельницький +20...+22

Луцьк +23..+25

Рівне +21...+23

Житомир +22...+24

Вінниця +22...+24

Одеса +21...+23

Миколаїв +23...+25

Херсон +23...+25

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +22...+24

Черкаси +23...+25

Чернігів +23...+25

Суми +22...+24

Полтава +22...+24

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +22...+24

Донецьк +21...+23

Луганськ +22..+24

Харків +23...+25

Погода на 19 вересня / Інфографіка Укргідрометцентру